В Одессе студент местного ВУЗа рассылал вредоносный вирус и получал доступ к чужим компьютерам
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
В полиции рассказали, что 20 злоумышленник, пользуясь своим техническим образованием, на хакерском форуме купил вредоносное программное обеспечение. Затем он его доработал и распространил для скрытого майнинга криптовалюты на зараженных компьютерах.
Также он продавал этот вирус на тех же хакерских форумах.
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Сотрудники киберполиции разоблачили одесситаа, установили его место проживание и изъяли компьютерную технику, которую направили на экспертизу.
По данному факту открыли уголовное производство по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.
Студенту объявили о подозрении. Ему грозит тюремный срок до пяти лет.
В то же время киберполиция советует пользователям соблюдать основные правила безопасности для предотвращения установки хакерами таких программ на ваш компьютер. Для этого необходимо:
— Использование лицензированного программного обеспечения;
— Регулярное обновление операционной системы;
— Установка лицензионных антивирусов;
— Игнорирование сомнительных файлов в письмах электронной почты;
— Загрузка файлов из надежных источников.
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