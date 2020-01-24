В Одессе студент местного ВУЗа рассылал вредоносный вирус и получал доступ к чужим компьютерам

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

В полиции рассказали, что 20 злоумышленник, пользуясь своим техническим образованием, на хакерском форуме купил вредоносное программное обеспечение. Затем он его доработал и распространил для скрытого майнинга криптовалюты на зараженных компьютерах.

Также он продавал этот вирус на тех же хакерских форумах.

Сотрудники киберполиции разоблачили одесситаа, установили его место проживание и изъяли компьютерную технику, которую направили на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Студенту объявили о подозрении. Ему грозит тюремный срок до пяти лет.

В то же время киберполиция советует пользователям соблюдать основные правила безопасности для предотвращения установки хакерами таких программ на ваш компьютер. Для этого необходимо:

— Использование лицензированного программного обеспечения;

— Регулярное обновление операционной системы;

— Установка лицензионных антивирусов;

— Игнорирование сомнительных файлов в письмах электронной почты;

— Загрузка файлов из надежных источников.

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