В городе Рени Одесской области пенсионер позвонил во всех службы и пригрозил взорвать отделение полиции, его личность быстро установили

Как пишет Politeka.net, этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

По словам местных копов, 70-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения не нашел ничего лучшего для развлечения, чем позвонить на спецлинии 101, 102 и 103 и пригрозить подорвать здание полиции.

Отмечается, что личность и местонахождение правонарушителя установили быстро, поскольку он почти ежедневно «развлекается», обрывая телефоны полицейских.

Таким образом буян пытался привлечь к себе внимание.

Пьяного пенсионера, который громко ругался и угрожал «всех сжечь», нашли на улице. Естественно, никаких взрывоопасных предметов ни на нем, ни в здании полицейского отделения не было.

«За мелкое хулиганство, появление в общественном месте в пьяном виде и заведомо ложный вызов специальных служб на правонарушителя составлены административные протоколы по ст. ст. 173, 178 и 183 КУоАП», - сообщили в полиции.

Ему грозит уплата штрафа в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от от 51 до 119 грн.

Похожая ситуация произошла на днях в Одессе.

Копы задержали мужчину, который ради развлечения позвонил и сообщил о минировании школы на Слободке

По словам правоохранителей, в понедельник, 20 января, поступило анонимное сообщение о возможном взрыве в школе на улице Академика Воробьёва.

Отмечается, что полицейские вместе с взрывотехниками, кинологами, патрульными и спасателями обследовали здание школы и прилегающую территорию, но никаких взрывчатых веществ и устройств и не нашли.

Как выяснилось позже, к этому оказался причастным 62-летний одессит, который оставил ложное сообщение.

По словам лжеминера, он был пьян и таким образом решил развлечься.

В полиции отметили, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Однако правоохранители внесли в ЕРДР сведения по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

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