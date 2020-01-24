В городе Рени Одесской области пенсионер позвонил во всех службы и пригрозил взорвать отделение полиции, его личность быстро установили
Как пишет Politeka.net, этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
По словам местных копов, 70-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения не нашел ничего лучшего для развлечения, чем позвонить на спецлинии 101, 102 и 103 и пригрозить подорвать здание полиции.
Отмечается, что личность и местонахождение правонарушителя установили быстро, поскольку он почти ежедневно «развлекается», обрывая телефоны полицейских.
Главное за ночь: скандал со «слугой народа», ошибка Зеленского и выходка соратников Путина
«Готовьтесь!»: зима испытает украинцев на прочность, погода готовит новый сюрприз
Звезда "Квартала 95" соблазнила видом в роскошном платье: "Вы шикарная!"
Кайли Дженнер и Ким Кардашьян выпятили все свои прелести наружу: фото для особо стойких
Таким образом буян пытался привлечь к себе внимание.
Пьяного пенсионера, который громко ругался и угрожал «всех сжечь», нашли на улице. Естественно, никаких взрывоопасных предметов ни на нем, ни в здании полицейского отделения не было.
«За мелкое хулиганство, появление в общественном месте в пьяном виде и заведомо ложный вызов специальных служб на правонарушителя составлены административные протоколы по ст. ст. 173, 178 и 183 КУоАП», - сообщили в полиции.
Ему грозит уплата штрафа в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от от 51 до 119 грн.
Похожая ситуация произошла на днях в Одессе.
Копы задержали мужчину, который ради развлечения позвонил и сообщил о минировании школы на Слободке
По словам правоохранителей, в понедельник, 20 января, поступило анонимное сообщение о возможном взрыве в школе на улице Академика Воробьёва.
Отмечается, что полицейские вместе с взрывотехниками, кинологами, патрульными и спасателями обследовали здание школы и прилегающую территорию, но никаких взрывчатых веществ и устройств и не нашли.
Как выяснилось позже, к этому оказался причастным 62-летний одессит, который оставил ложное сообщение.
По словам лжеминера, он был пьян и таким образом решил развлечься.
В полиции отметили, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
Однако правоохранители внесли в ЕРДР сведения по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, массовое минирование сотрясает Одессу: тысячи людей в опасности, кадры с места
Как сообщала Politeka, телефонные террористы с новой силой взялись за Одессу
Также Politeka писала, десятки людей оказались в эпицентре ЧП в Одессе, съехались все службы: что происходит