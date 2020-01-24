В Одессе террористы грозятся устроить целую серию взрывов в зданиях прокуратуры

На этот раз в полдень, 24 января, в полицию поступило анонимное сообщение о том, здания прокуратуры во всех районах города заминированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, пишет Рoliteka.net

Отмечается, что на все объекты направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы, кинологи и работники ГСЧС.

Представитель прокуратуры Одесской области также подтвердил эту информацию.

Ранее мы писали, в Одессе копы задержали мужчину, который ради развлечения позвонил и сообщил о минировании школы на Слободке.

По словам правоохранителей, в понедельник, 20 января, поступило анонимное сообщение о возможном взрыве в школе на улице Академика Воробьёва.

Отмечается, что полицейские вместе с взрывотехниками, кинологами, патрульными и спасателями обследовали здание школы и прилегающую территорию, но никаких взрывчатых веществ и устройств и не нашли.

Как выяснилось позже, к этому оказался причастным 62-летний одессит, который оставил ложное сообщение.

По словам лжеминера, он был пьян и таким образом решил развлечься.

В полиции отметили, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Однако правоохранители внесли в ЕРДР сведения по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Еще один "шутник" позвонил во всех службы и пригрозил взорвать отделение полиции, его личность быстро установили

По словам местных копов, 70-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения не нашел ничего лучшего для развлечения, чем позвонить на спецлинии 101, 102 и 103 и пригрозить подорвать здание полиции.

Отмечается, что личность и местонахождение правонарушителя установили быстро, поскольку он почти ежедневно «развлекается», обрывая телефоны полицейских.

Напомним, массовое минирование сотрясает Одессу: тысячи людей в опасности, кадры с места

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