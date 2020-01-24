Морская охрана получила уникальное оборудование из США более чем на миллион долларов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это спасательное и смотровое снаряжения для экипажей корабельно-катерного состава и бойцов отделов специальных действий, всего насчитывается более 3 тысяч наименований.

Отмечается, что официальная церемония состоялась на морвокзале в Одессе.

«Уникальность оборудования в том, что мы получим средства для обеспечения безопасности каждого военнослужащего", - заявил начальник управления морской охраны.

Он отметил, что это индивидуальные аварийные костюмы, системы защиты органов дыхания и здоровья, индивидуальные дозиметры. Мы также получили тактическое оборудование для обнаружения запрещенных предметов, нелегальных мигрантов и прочей контрабандной деятельности.

Обратим внимание, что среди снаряжения – наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы состояния воздуха, обзорные зеркала, рации, фонари, костюмы и более сложное оборудование.



Все бойцы морской охраны получили два вида защитных костюмов.

Представители США заверили, что и далее будут помогать ГПСУ.

Ранее мы писали, Украина договорилась о совместных учениях с НАТО, которые будут проходить в Одессе.

Совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020" запланированы на 5-9 октября этого года.

Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу

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