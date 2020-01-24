В Одессе задержали опасную банду клофелинщиков

Как пишет Politeka.net, такую информацию обнародовала пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что все члены преступной этнической группы специализировались на грабежах и разбойных нападениях с использованием лекарственного препарата клофелина.

Правоохранители рассказали, что в конце декабря прошлого года к ним обратилась одесситка двое мужчин завладели ее имуществом и вещами ее знакомого. До этого с одним из злоумышленников пара познакомилась во время совместного отдыха в развлекательном заведении Одессы. Больше женщина ничего не помнила.

«Оперативники изъяли видео с камер наблюдения. Проанализировав видеоматериалы, полицейские установили поминутно маршрут и действия злоумышленников», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что один из злоумышленников намеренно спровоцировал конфликт с пострадавшими, а потом предложил примириться и продолжить совместный отдых в другом развлекательном заведении. После отдыха они вышли из заведения и сели в автомобиль, который уже несколько часов ждал их возле ресторана.

Затем пострадавших в бессознательном состоянии высадили на одной из улиц города без денег, верхней одежды, банковских карт и мобильных телефонов.

Оказалось, что организатор и один из участников преступной банды являются подсудимыми по делам за совершение грабежа, разбойного нападения и вымогательства.

В ходе спецоперации задержали организатора и двух участников преступной группы.

В ведомстве сообщили, что в автомобиле одного из фигурантов полицейские нашли несколько гранат. На помощь к бандитам на место происшествия приехала группа поддержки, которая пыталась его освободить.

На данный момент все члены группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ста. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркивают, что только за последние несколько месяцев на территории области было совершено не менее 10 краж личного имущества по подобной схеме. Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

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