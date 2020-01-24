Центр Одессы застыл в пробках из-за ремонтных работ

Об этом сообщает информационный портал usionline.com.

В частности, на улице Гимназической произошла аварийная ситуация куда съехались коммунальщики “Телпоснабжения города Одессы”.

Они пригнали тяжелую технику. Рабочие раскурочили асфальт и ищут поломку. Разрытое место оградили предупредительными знаками.

Некоторые водители пытаясь объехать ограждение, выехали на тротуар. Но все равно образовались пробки, которые растянулись от участка на улице Мечникова до Французского бульвара.

Ранее мы писали, в Одессе два водителя решили выяснить свои отношения на кулаках прямо на проезжей части, в результате чего образовалась пробка.

На улице Балковской в районе автовокзала, водитель «Nissan Juke» подрезал «Chevrolet».

«Разъяренный водитель «Chevrolet» бросил свой автомобиль на средней полосе и напал на обидчика, который зацепил боковое зеркало его машины. Сначала он напал на водителя «Nissan Juke», который пытался укрыться от напавшего в своем авто», — говорится в публикации.

Однако разозлившийся водитель сумел открыть дверь, нанес несколько ударов водителю Ниссана и по автомобилю. После чего собирался уезжать, но пострадавший вышел из машины и швырнул в «Chevrolet» камнем.

Также мы писали, пенсионерки затеяли драку в общественном транспорте на глазах у пассажиров.

Отмечается, что инцидент случился на днях в одесском троллейбусе, курсировавшем по маршруту №7.

Сначала между пассажирками завязалась словесная перепалка с нецензурной руганью, которая перерастала в настоящую борьбу.

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