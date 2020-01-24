Центр Одессы застыл в пробках из-за ремонтных работ

Об этом сообщает информационный портал  usionline.com.

В частности, на улице Гимназической произошла аварийная ситуация куда съехались коммунальщики “Телпоснабжения города Одессы”.

Они  пригнали тяжелую технику. Рабочие раскурочили асфальт и ищут поломку. Разрытое место оградили предупредительными знаками.

Популярные статьи сейчас

Униженный Порошенко на допросе закатил некрасивую сцену: «Вы не украинцы!», кадры

Отец Зеленского рассказал о предательстве, которое пережил его сын: "Теперь поливает Вову грязью"

Украина дорого заплатила за ошибку Зеленского, военные забили тревогу: "Это решение маразм"

Елена Зеленская впервые после катастрофы вышла на связь: "Все рушится"
Показать еще

Некоторые водители пытаясь объехать ограждение, выехали на тротуар. Но все равно образовались пробки, которые растянулись от участка на улице Мечникова до Французского бульвара.

Ранее мы писали, в Одессе два водителя решили выяснить свои отношения на кулаках прямо на проезжей части, в результате чего образовалась пробка.

На улице Балковской в районе автовокзала, водитель «Nissan Juke» подрезал «Chevrolet».

«Разъяренный водитель «Chevrolet» бросил свой автомобиль на средней полосе и напал на обидчика, который зацепил боковое зеркало его машины. Сначала он напал на водителя «Nissan Juke», который пытался укрыться от напавшего в своем авто», — говорится в публикации.

Однако разозлившийся водитель сумел открыть дверь, нанес несколько ударов водителю Ниссана и по автомобилю. После чего собирался уезжать, но пострадавший вышел из машины и швырнул в «Chevrolet» камнем.

Также мы писали, пенсионерки затеяли драку в общественном транспорте на глазах у пассажиров.

Отмечается, что инцидент случился на днях в одесском троллейбусе, курсировавшем по маршруту №7.

Сначала между пассажирками завязалась словесная перепалка с нецензурной руганью, которая перерастала в настоящую борьбу.

Напомним, циничный маршрутчик оскорбил многодетную мать с малышами, Одесса в ярости: «дважды за день»

А еще Politeka писала, фура на ходу перевернулась под Одессой, кадры ЧП: "всё раскидано по обочине"

Также Politeka сообщала, что масштабное ДТП сотрясло Одессу, авто разбросало по трассе, много скорых.