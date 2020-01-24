Центр Одессы застыл в пробках из-за ремонтных работ
Об этом сообщает информационный портал usionline.com.
В частности, на улице Гимназической произошла аварийная ситуация куда съехались коммунальщики “Телпоснабжения города Одессы”.
Они пригнали тяжелую технику. Рабочие раскурочили асфальт и ищут поломку. Разрытое место оградили предупредительными знаками.
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Некоторые водители пытаясь объехать ограждение, выехали на тротуар. Но все равно образовались пробки, которые растянулись от участка на улице Мечникова до Французского бульвара.
Ранее мы писали, в Одессе два водителя решили выяснить свои отношения на кулаках прямо на проезжей части, в результате чего образовалась пробка.
На улице Балковской в районе автовокзала, водитель «Nissan Juke» подрезал «Chevrolet».
«Разъяренный водитель «Chevrolet» бросил свой автомобиль на средней полосе и напал на обидчика, который зацепил боковое зеркало его машины. Сначала он напал на водителя «Nissan Juke», который пытался укрыться от напавшего в своем авто», — говорится в публикации.
Однако разозлившийся водитель сумел открыть дверь, нанес несколько ударов водителю Ниссана и по автомобилю. После чего собирался уезжать, но пострадавший вышел из машины и швырнул в «Chevrolet» камнем.
Также мы писали, пенсионерки затеяли драку в общественном транспорте на глазах у пассажиров.
Отмечается, что инцидент случился на днях в одесском троллейбусе, курсировавшем по маршруту №7.
Сначала между пассажирками завязалась словесная перепалка с нецензурной руганью, которая перерастала в настоящую борьбу.
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