Новый банкомат «ПриватБанка» доступен не для всех

В Одессе поставили новый банкомат, до которого трудно дотянуться

В Одессе на улице Добровольского, 86 поставили новый банкомат «ПриватБанка». Но чтобы его использовать, потребуются некоторые усилия. Он предназначен только для высоких людей. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Устройство установлено на уровне окна первого этажа дома.

"Наконец, не нужно будет нагибаться, чтобы снять деньги с карты! Правда, людям с нормальным ростом приходится использовать свои навыки альпинизма и балансировки", – пишут в соцсети.

Напомним, что банкоматы «Приватбанка» обвинили в воровстве. Так, банкоматы Приватбанка выдают меньшую сумму, чем просит клиент, но с карты деньги снимаются.

Ранее сообщалось, что клиенты ПриватБанка жалуются на случаи, когда банкоматы буквально «съедают» денежные средства.

Как рассказал один из них, во время пополнения карточки терминал резко перестал работать, однако деньги так и не были переведены.

«Терминал съел 3 тысячи гривен и просто решил сказать - я больше не работаю. Что бы получить эти деньги, нужно сделать карточку Приватбанка. Жирный, жирный минус банку. Никогда вас не уважал, и уважать не буду», - уточнил клиент.

Также мы писали о том, что в Украине банки за последние 12 лет сократили количество отделений с 21 тысячи до 8 тысяч единиц. В 2008 году в Украине работало 21 089 отделений банков. На 2020 год их осталось всего 8 002 отделения. В прошлом году количество отделений сократилось на 507 отделений.

Больше всего сократил свои отделения "Ощадбанк" - с более, чем шести тысяч до 2,7 тысяч отделений. У "Привата" осталось 1928 отделений банка.

Эксперты уверены, что причиной закрытия банков и отделений является глобальная тенденция цифровизация услуг. Украинцы, как и клиенты по всему миру, перестают ходить в отделения, пользуюсь при этом услугами в сети.

Как сообщала Politeka, кредиты в Украине будут выдавать по-новому: за что грозит штраф, подробности.

Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

Также Politeka писала, что Приватбанк прижали к стенке: о чем важно знать украинцам.