В заповедной зоне на юге Одесской области пересохли озера

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на информацию замдиректора национального природного парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева.

Как стало известно, в заповеднике упал уровень воды, что привело к пересыханию системы внутренних соленых озер под названием Балатон.

По словам эколога, катастрофа произошла по вине рыбопромышленного кооператива «Гранит-2», который нарушает водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами.

«Уровень воды в лиманах к настоящему времени упал примерно на один метр. Естественно, упал уровень воды и в озерах системы Балатон, поскольку они гидравлически связаны, — говорит Русев.

Ученый пояснил, что эта мелководная система озер в летнее время служила уникальным «детским садиком» для маленьких птенцов галагазов (пеганок).

«Этот садик необычный, поскольку многие мамы отдают птенцов на воспитание и охрану нескольким самкам, и здесь в системе прогреваемых теплых озер очень комфортно всем птенцам. Им здесь безопасно, есть много корма в виде различных гидробионтов, и они успешно растут. Максимальное число птенцов в садике достигало 55-ти. Теперь нашим аборигенным уткам будет сложнее выхаживать птенцов. Балатон был одним из наиболее безопасных и комфортных местообитаний в нацпарке», - отметил заместитель директора.

Руководство нацпарка направило профильному министерству уже 13 запросов с просьбой выделить средства на приобретение спецтехники для поддержания прорвы, которая улучшит водообмен, но они остались без удовлетворения.

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В этом году что-то пошло не так... Во время учетов цвели одуванчики, летали различные виды мух и ползали клещи. Токование садовых горлиц, брачные крики и дробь дятлов, теплое солнце приводили к мысли, что календарь показывает неверно, а сейчас начало весны.

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