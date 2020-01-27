Жители Одессы не могут вернуться домой из Турции

Причиной стало то, что компания Turkish Airlines отменила рейсы из Стамбула из-за тумана, который накрыл Одессу, пишет Думская, в понедельник, 27 января.

Как рассказали одесситы, которые застряли в стамбульском аэропорту, всего там ночевало около 120 человек. «Турецкие авиалинии» перенесли всех пассажиров на рейс в 13 часов.

«Уже два рейса «Турецких авиалиний» отменили. Вчерашний в 00:15 и сегодняшний в 9:30. Десятки пассажиров с двух рейсов застряли в аэропорту. Уже 15 часов ждем. Ночевали тут. Сейчас рейс перенесли на 13:00.»

При этом повезло пассажирам ночного рейса из Праги авиакомпании «Чешские авиалинии». Их Airbus-319 около 6 часов утра подошел к Одессе, но пилоты не решились идти на посадку. Только через час, покружив в зоне ожидания, им удалось приземлиться.

Ранее мы писали, туристы из Одессы застряли в аэропорту Италии и уже 3 дня не могут улететь домой.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук юрист- консультант Владимир Беленький, который разместил в придачу фотографии, сделанные в аэропорту Неаполя.

Он сообщил, что около 200 украинцев застряли в аэропорту из-за проблем у авиаперевозчика Ernest Airlines.

Согласно информации компании , все рейсы заканчиваются 13 января, однако уже 9 января пассажиры рейсов Неаполь-Киев и Рим-Одесса не смогли улететь домой. Их несколько раз вывозили в автобусе к самолету и возвращали назад. Затем одесситам предложить проехать в Неаполь, так как из- Рима уже вылетов не будет.

В компании сообщили, что последний рейс в Украину из Италии будет именно из Неаполя, однако в ожидании этого рейса пассажиры провели уже трое суток в аэропорту и в близлежащих отелях.

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