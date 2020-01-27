Военнослужащий из Одесской области пал в боях в результате обстрела боевиков на Донбассе

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на информацию украинского милитарного портала.

Сообщается, что 26 января механик 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода Евгений Щуренко погиб от вражеской пули под селом Красногоровка Донецкой области.

Его машину обстреляли террористы из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9. Механик скончался на месте, еще один военнослужащий получил ранение.

Отмечается, что Евгений родился в Килие Одесской области, сегодня бойцу должно было исполниться 42 года.

26 января, Украина потеряла еще одного своего защитника на Донбассе.

Как стало известно, молодой командир ВСУ Антон Хоба героически погиб в зоне ООС.

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Об этом сообщила пресс-служба 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего прохода на официальной странице в Фейсбуке.

«9 анваря около 23:00 противник открыл обстрел из стрелкового оружия по позициям ВСУ, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение и через несколько часов умер в больнице», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшему было 23 года.

Кроме того, мы писали еще об одной потере в одесской бригаде.

Как стало известно, на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады.

Сержант Виталий Носкевич погиб вчера, 22 октября, в районе Красногоровки Донецкой области.

«Воина настигла пуля снайпера. Виталию было 35 лет. Он уроженец Коломыи Ивано-Франковской области», — сообщается в публикации.

Кроме того, украинский боец из Черноморска Андрей Батин погиб в зоне боевых действий на Донбассе.

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