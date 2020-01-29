В Одессе готовятся к возможному наступлению смертельного коронавируса из Китая

В Одессе усилены меры санитарной безопасности в связи с глобальным распространением смертельно опасного коронавируса. Об основных профилактических мерах рассказала и. о. директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Сорочан, пишет "Сегодня"

Так, главам районных государственных администраций (РГА), городов областного значения и объединенных территориальных громад (ОТГ) поручено утвердить госпитальные базы для оказания медицинской помощи возможным пострадавшим. Также должны быть выделены дополнительные средства для закупки медицинского оборудования, лекарств и респираторов.

"На пунктах пропуска будет работать круглосуточный медицинский осмотр лиц, приезжающих из стран инфекционного риска. Уже проверили 68 граждан. А Одесский аэропорт должен проверять пассажиров из стран инфекционного риска с помощью тепловизоров", – сообщили в ОГА.

Также в Одесской области будут работать специальные бригады быстрого реагирования для транспортировки больных коронавирусом. Под особый контроль власти взяли самый крупный рынок региона – "7 километр", где продается много товаров из Китая и работает много китайских граждан.

Администрация рыка при этом обязана разработать собственный план действий на случай выявления больных коронавирусом и приобрести средства индивидуальной защиты.

Напомним, что по состоянию на утро 29 января, количество жертв смертельного коронавируса выросло до 134 человек. В Национальной комиссии здравоохранения Китая также заявили, что более 9,2 тыс. человек в Поднебесной имеют симптомы заражения, но их диагноз пока официально не подтвержден.

Также в карантине под присмотром врачей находятся почти 60 тысяч местных жителей. На фоне эпидемии, которая набирает обороты, власти Китая решили продлить лунные новогодние каникулы до 2 февраля.

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