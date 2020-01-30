Люди опасаются за свою жизнь и жизнь детей

В Одессе неизвестные стреляют по жилым домам

Жильцы дома по адресу Филатова, 64 обеспокоены за свою жизнь из-за регулярных обстрелов по окнам.

Тревожной информацией поделилась одесситка Зоя Генова в местном Фейсбук-сообществе «Черный список», пишет Politeka.net

Женщина предполагает, что выстрелы осуществляются из дома напротив Филатова, 66.

«Первых два выстрела были 25 января 2020 около 21:00, на 5-м этаже, стреляли в 2 окна, в комнате был ребёнок, который, конечно же, испугался. Второй выстрел был в среду, 29.01.20 в 17:00 этажом ниже, на 4-м этаже так же попали в окно, пожилая женщина испугалась», - рассказывает одесситка.

Сообщается, что в первом и во втором случае вызывали патрульную полицию и правоохранители приняли заявление.

«Дело передали участковому Малиновского района, тот прислал вчера курсантов, мотивируя тем что ему некогда заниматься такой ерундой, курсанты походили за домом 2 минуты и ушли... о том, чтоб они кого-то опросили, думаю, вряд ли, речь шла, т.к. направились совсем в другую стороны от дома», - сообщает одесситка.

Одесситы обеспокоены за свою жизнь и жизнь своих детей.

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, стрельба произошла в Суворовском районе города.

В полицию позвонил мужчина и заявил, что в ходе ссоры его знакомый из огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в другого мужчину.

По прибытию на место происшествия патрульные вызвали медиков и получив описание нарушителя, передали ориентировку всем экипажам.

Далее при патрулировании прилегающей территории, неподалеку от места преступления полицейские увидели мужчину, который подходил под описание стрелка. Заметив копов, он бросился в бега.

«Полицейские догнали предполагаемого преступника. При задержании мужчина оказал сопротивление, но благодаря слаженным действиям инспекторов был задержан. При поверхностной проверке у нарушителя патрульные обнаружили: предмет, похожий на огнестрельное оружие, около 100 патронов и три ножа», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что стрельба грегремела на главной улице в Одессе: что происходит, кадры с места

Как сообщала Politeka, семью расстреляли в собственной квартире.

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