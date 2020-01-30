Жители крупнейшего района Одессы простояли в многочасовой пробке из-за беспредела, который устроили водители фур
Об инцидент сообщил очевидец Сергей Жук на своей странице в Фейсбуке, пишет Politeka.net
Он рассказал, что многие жители поселка Котовского утром, 30 января, простояли в большой пробке на улице Атамана Головатого по причине большегрузных автомобилей, припарковавшихся в два ряда, не смотря на запрещающие знаки.
«Тысячи одесситов, жителей Посёлка Котовского сегодня утром в пробке несколько часов вынуждены добираться на работу из-за грузовых автомобилей, которые уже в ‼️два ряда‼️ стоят на улице Атамана Головатого под запрещающие знаки дорожного движения!», - написал он и обнародовал подтверждающее фото и видео.
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Отметим, что такая ситуация складывается не впервые и ранее вопрос с фурами решался после вмешательства чиновников.
В комментариях пользователей сетей возмутил беспредел, который творят водители фур, однако люди не видят решения этой проблемы из-за крышевания.
«Эти грузовики знают, что им ничего не будет, "крыша" есть))», «Висят знаки , обратила внимание . Но через 50 метров полосы заняты фурами и действительно им ничего не будет»,- пишут в сети.
Ранее мы писали, в Одессе два водителя решили выяснить свои отношения на кулаках прямо на проезжей части, в результате чего образовалась пробка.
На улице Балковской в районе автовокзала, водитель «Nissan Juke» подрезал «Chevrolet».
«Разъяренный водитель «Chevrolet» бросил свой автомобиль на средней полосе и напал на обидчика, который зацепил боковое зеркало его машины. Сначала он напал на водителя «Nissan Juke», который пытался укрыться от напавшего в своем авто», — говорится в публикации.
Однако разозлившийся водитель сумел открыть дверь, нанес несколько ударов водителю Ниссана и по автомобилю. После чего собирался уезжать, но пострадавший вышел из машины и швырнул в «Chevrolet» камнем.
Напомним, циничный маршрутчик оскорбил многодетную мать с малышами, Одесса в ярости: «дважды за день»
А еще Politeka писала, фура на ходу перевернулась под Одессой, кадры ЧП: "всё раскидано по обочине"
Также Politeka сообщала, что масштабное ДТП сотрясло Одессу, авто разбросало по трассе, много скорых.