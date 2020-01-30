Подарок от дочери, стоимостью 600 тысяч гривен получил мэр Одессы Геннадий Труханов

Эта информация указана в е-декларации одесского головы, пишет Politeka.net

Согласно декларации, Геннадий Труханов получил 17 января 2020 года "подарок в неденежной форме" от Екатерины Трухановой стоимостью 600 тыс. грн.

Что именно подарила дочь на 55-летие, мэр не уточняет.

Обратим внимание, что в прошлом году Труханов также получил подарок от дочери – на 85 тысяч. Иного дохода, кроме 18 гривень процентов в банках, мэр не декларировал.

Дочь мэра, Екатерина имеет зарегистрированный в Одессе бизнес по дизайну, вместе с близким к семье бизнесменом Андреем Иванчо владеет компанией по аренде и эксплуатации недвижимости.

При этом сам Геннадий Труханов официально не имеет долей ни в каком бизнесе.

Ранее стало известно, сколько заработал за прошлый год Геннадий Труханов на посту мэра Одессы.

По данным исполнительного комитета одесского горсовета, в период с 1 января по 31 декабря 2019 года общая сумма начислений мэру составила 224 тысячи 863 гривны 85 копеек из которых:

сумма оплаты по должностному окладу - 134 тысячи 319 гривен 9 копеек;

сума оплаты отпуска - 15 тысяч 222 гривны 14 копеек;

сумма оплаты труда за время проведенное в командировках - 25 тысяч 883 гривны 54 копейки;

надбавки за выслугу лет - 41 тысяча 892 гривны 33 копейки;

надбавки за ранг - 5 тысяч 322 гривны и 5 копеек;

индексация заработной платы - 452 гривны 36 копеек;

сумма выплат по листу неработоспособности - 1 тысяча 772 гривны 34 копейки;

Напомним, Труханов подписал скандальное распоряжение

Как сообщала Politeka, «Труханов для нас умер»: одесситы собираются на поминки в центре города

Также Politeka писала, Труханов опозорился в Одесской ОГА