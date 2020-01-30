Одесса пропала в рейтинг городов с самых загруженным автомобильным движением в мире

Как пишет Politeka.net,об этом свидетельствует индекс трафика TomTom за 2019 год.

По данным компании, Одесса оказалась на 18-м месте в рейтинге городов с самым напряженным движением. При этом было проанализировано движение в 416 городах 57 стран мира.

Отмечается, что Одесса попала в этот анализ впервые, поэтому данных в сравнении с предыдущими годами нет.

Из украинских городов в список, кроме Одессы, входит Киев — на 12-м месте, Харьков — на 29-м, Днепр — на 48-м.

Согласно информации TomTom, в прошлом году перегруженность дорог в Одессе составила 47%.

Самый напряженный трафик наблюдался по вторникам в 18:00-19:00. Однако в целом в течение дня наибольшая загруженность дорог была по пятницам. Наименее загруженным днем года было воскресенье, 28 апреля. Наиболее загруженным — вторник, 24 декабря.

Ранее мы писали, центр Одессы застыл в пробках из-за ремонтных работ.

В частности, на улице Гимназической произошла аварийная ситуация куда съехались коммунальщики “Телпоснабжения города Одессы”.

Они пригнали тяжелую технику. Рабочие раскурочили асфальт и ищут поломку. Разрытое место оградили предупредительными знаками.

Некоторые водители пытаясь объехать ограждение, выехали на тротуар. Но все равно образовались пробки, которые растянулись от участка на улице Мечникова до Французского бульвара.

Напомним, циничный маршрутчик оскорбил многодетную мать с малышами, Одесса в ярости: «дважды за день»

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Также Politeka сообщала, что масштабное ДТП сотрясло Одессу, авто разбросало по трассе, много скорых.