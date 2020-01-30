В Одессе подняли стоимость детского питания в школах
Об этом стало известно, 30 января, во время заседания исполкома Одесского городского совета, пишут местные СМИ.
В частности, стоимость обедов в школах возрастет с 13,5 до 22 гривен.
Бесплатным, как и прежде, он будет для детей льготных категорий, остальные дети получают школьный обед только в том случае, когда родители за него заплатят.
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Увеличение стоимости питания даст возможность поварам готовить большее количество блюд, а школьники смогут на свое усмотрение выбирать, то что им по душе.
При этом, стоимость бесплатного для всех учеников младшей школы завтрака останется как и прежде – 10 гривен.
Напомним, что глава департамента образования Елена Буйневич сообщила, что теперь для детей на завтрак разработали новое меню.
Вместо каши, котлет и сосисок дети будут получать различные запеканки из творога, макарон и картофеля.
Вместо соков – кисели, компоты, чаи и другие естественные напитки.
«После завершения карантина мы проведем апробацию новых блюд и будем мониторить, насколько они полюбились детям. Что же касается обедов, то на сайтах школ будет размещаться меню, и родители смогут знать, чем кормят их чад», — сообщила Буйневич.
Ранее мы писали, в школах и детсадах Одессы детей, чьи родители пострадали в зоне АТО, будут бесплатно кормить.
«В законе есть перечень групп населения, которым полагается такая льгота, но местное самоуправление имеет право его расширить», — сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.
По словам чиновницы, бесплатно питаться дети будут начиная с детского сада и до 11 класса.
Такое решение принял исполнительный комитет Одесского городского совета.
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