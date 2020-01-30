В Одессе отреагировали на информацию, которую распространяют в сети об опасности заражения китайским коронавирусом из-за низкого качества питьевой воды

Опровержение обнародовала пресс-служба филиала «Инфоксводоканал», пишет Politeka.net

Сотрудники водоканала заявили, что эти сообщения содержат недостоверную информацию и носят провокационный характер.

"На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям из реки Днестр, отвечает всем действующим Государственным санитарным нормам и требованиям. Качество воды проверяется круглосуточно по более чем 55 показателям, кроме того её безопасность была подтверждена последними результатами анализов "Одесского лабораторного центра Минздрава Украины", – говорится в сообщении.

В филиале призвали одесситов не поддаваться на провокации и не впадать в панику.

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В Одессе усилены меры санитарной безопасности в связи с глобальным распространением смертельно опасного коронавируса.

Так, главам районных государственных администраций (РГА), городов областного значения и объединенных территориальных громад (ОТГ) поручено утвердить госпитальные базы для оказания медицинской помощи возможным пострадавшим. Также должны быть выделены дополнительные средства для закупки медицинского оборудования, лекарств и респираторов.

Кроме того, в Одесской области будут работать специальные бригады быстрого реагирования для транспортировки больных коронавирусом. Под особый контроль власти взяли самый крупный рынок региона – "7 километр", где продается много товаров из Китая и работает много китайских граждан.

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