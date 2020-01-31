Это еще хуже, чем отключение света и воды

Десятки тысяч жителей Одесской области остались без интернета из-за аварии

Об этом пишет местный информационный портал «Топор» со ссылкой на пресс-службу «Укртелекома».

Согласно информации, разрыв оптоволоконного кабеля компании «Укртелеком» произошел в районе Николаевки-Новороссийской.

Сообщается, что из-за аварии без доступа к интернету остались несколько тысяч человек в Арцизском, Саратском и Тарутинском районах.

В тоже время ремонтные службы уже работают над восстановлением связи.

Ранее мы писали, недавно пользователи мобильного оператора «Киевстар» начали активно жаловаться на систематические сбои в работе

В частности, пользователи отмечали, что у них не работает интернет, а также постоянно пропадает связь. Данная ситуация вынуждает людей массово отказываться от услуг мобильного оператора.

При этом на официальном сайте замечаний о работе «Киевстар» скопилось довольно много.

В комментариях разгневанные пользователи отмечают, что у них низкая скорость, даже несмотря на то, что за услугу была заплачена полная стоимость.

Также в комментариях часто пишут о том, что связаться с операторами для какой-либо консультации не представляется возможности: к ним практически никогда нельзя дозвониться, а если это и удается, то проблема, как правило, не решается:

«Два дня звоню, чтобы проверили почему нет мобильного интернета, всем по барабану! Деньги взяли сполна, а услуги нет! Жду сегодня, если нет, то отказ от всех услуг «Киевстара» и моя семья тоже перестает пользоваться», - возмущаются люди.

Напомним, сколько каналов в Украине удалят навсегда.

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