Похолодание со снегом и морозами ворвется в Одессу и область

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт города

Согласно информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 5 февраля в Одессе и области ожидается сильный ветер, дождь, мокрый снег и гололедица.

Ночью 6 февраля синоптики обещают сильный снегопад, местами метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью до семи градусов мороза, днём — до трёх градусов тепла.

7-8 февраля метеорологи прогнозируют дальнейшее понижение температуры воздуха.

По их данным, ночью 7 февраля - 1-6 °С мороза, 8 февраля 5-10 °С мороза.

Днем 7 февраля - от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем ​​8 февраля 1-6 °С мороза.

В связи с непогодой одесситов настоятельно просят максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы города.

Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Также жителей просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Ранее мы рассказывали о том, что февраль готовит для Украины метели и сильный ветер, а восточным областям и Приазовью – еще и гололед. Он отметится средней температурой до минус трех градусов мороза. На Закарпатье и Прикарпатье будет до трех градусов тепла, что на полтора-два градуса выше многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 22-70 мм, в горах Крыма до 108 мм, что в западных областях в пределах средних многолетних значений, на остальной территории – меньше снега, чем обычно.

Мы также писали о том, что аномально теплая погода грозит экономике Украины, в частности может пострадать сельское хозяйство. Так, посевам не хватает воды, что негативно отражается на их росте. Эксперты отмечают, что в феврале-марте урожаю критически нужна вода. Если осадки придут в Украину, проблема с дефицитом воды будет решена.

Напомним, что Украину засыпает снегом: удивительные кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что погода сорвалась с цепи, украинцев предупредили о надвигающемся ударе: "шквальный ветер и...".

А еще Politeka сообщала, что похолодание ворвется в Украину, погода готовит жесткий удар: к чему готовиться.