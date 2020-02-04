Во вторник, 4 февраля, настроение одесситам испортит холодный дождь, который пойдет вечером

Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей

С самого утра небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен сильный дождь.



Ветер ночью западный, днем южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 6-8 °С тепла.

По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду, без существенных осадков, вечером 4 февраля небольшой дождь.

Ветер ночью западный, днем южный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 6-11 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея. В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов». Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если «снежные узоры» поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились — к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко — весна идет ранняя.

Ранее мы писали, похолодание со снегом и морозами ворвется в Одессу и область.

Согласно информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 5 февраля в Одессе и области ожидается сильный ветер, дождь, мокрый снег и гололедица.

Ночью 6 февраля синоптики обещают сильный снегопад, местами метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью до семи градусов мороза, днём — до трёх градусов тепла.

7-8 февраля метеорологи прогнозируют дальнейшее понижение температуры воздуха.

По их данным, ночью 7 февраля - 1-6 °С мороза, 8 февраля 5-10 °С мороза.

Днем 7 февраля - от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем ​​8 февраля 1-6 °С мороза.

В связи с непогодой одесситов настоятельно просят максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы города.

Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Также жителей просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

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