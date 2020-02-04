Инструкторы из Британии инспектируют военные части в Одесской области
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-центр ВМС Украины.
Мероприятие проходит в рамках операции "ORBITAL" и с целью оценки уровня подготовки инструкторов воинских частей в соответствии со стандартами НАТО.
Сейчас британские военные оценивают части украинского военного флота, а также морской пехоты, дислоцированные в Одесской области.
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В пресс-центре отметили, что иностранные эксперты проводят оценивание профессионального уровня военных инструкторов во время непосредственной подготовки личного состава подразделений морской пехоты ВМС Украины.
Основное внимание уделяют качеству проведения занятий и выполнения элементов тактических действий, ориентирования на местности, организации военной связи, огневой и медицинской подготовке.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина договорилась о совместных учениях с НАТО, которые будут проходить в Одессе.
Совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020" запланированы на 5-9 октября этого года.
В них примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны - представители более 20 ведомств, Альянс на учениях будут представлять специалисты центров передового опыта НАТО и Европейского центра опыта по противодействию гибридным угрозам.
"Нам нужно больше учений и более общих действий с НАТО. Мы делаем еще один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам", - сообщил Кулеба.
Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. Оценивать будет Высшая морская школа США.
Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу
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