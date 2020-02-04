В среду, 5 февраля, по всей территории Одесской области ожидается оранжевый уровень опасности

Об этом передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС Украины.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 5-6 февраля 2020 года в связи со смещением активного южного циклона в Одессе и области ожидается осложнение погодных условий.

В эти дни в южных областях прогнозируется сильнейший дождь с переходом в мокрый снег. Возможно образование снежного покрова высотой до 15 сантиметров. Ожидается гололед и налипание мокрого снега. Также предупреждают о штормовом ветре шквальные порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду, местами до 25 м/с. Кроме того прогнозируется метель и гололедица на дорогах.

Ожидаемые погодные условия приведут к нарушениям и прекращение движения транспорта на дорогах. Осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Такой погодной ситуации присвоен оранжевый уровень опасности, так как условия несут реальную угрозу для здоровья человека.

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Согласно информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 5 февраля в Одессе и области ожидается сильный ветер, дождь, мокрый снег и гололедица.

Ночью 6 февраля синоптики обещают сильный снегопад, местами метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью до семи градусов мороза, днём — до трёх градусов тепла.

7-8 февраля метеорологи прогнозируют дальнейшее понижение температуры воздуха.

По их данным, ночью 7 февраля - 1-6 °С мороза, 8 февраля 5-10 °С мороза.

Днем 7 февраля - от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем ​​8 февраля 1-6 °С мороза.

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