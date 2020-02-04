В Одессе неизвестные влезли в квартиру и похитили деньги и собаку элитной породы

Как пишет Рoliteka.net, об этом сообщает телеграмм-канал «Подслушано Одесса».

Инцидент произошел в ЖК «Лондон» на Червоном Хуторе.

Отмечается, что на днях была ограблена одесская квартира. Помимо крупной суммы денег была украдена собака породы померанский шпиц.

«Прошу, может кто видел парня с маленькой собакой, будет важна любая информация», - говорится в телегам -канале.

Напомним, в Украине разгорелся скандал после того, как пенсионерка позвонила в прямой эфир одного из украинских телеканалов и пожаловалась депутату на высокие тарифы на газ. В ответ "Слуга народа" Брагар посоветовал женщине продать собаку, чтоб оплатить счета. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.

Слова народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара о том, что пенсионерке, у которой нет денег на оплату газа, можно продать «элитного пса», заплатить и жить спокойно, стали настоящей бомбой. Социальные сети буквально взорвались комментариями и фотожабами на эту тему.

Так, в одночасье стал популярным и без того известный мэм, на котором старушка за рулем авто, а рядом – пес с испуганным выражением морды. Правда, теперь сюда добавили подпись «Сейчас тобою заплачу за коммуналку».

Журналисты нашли пенсионерку и ее питомца. Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Собаку женщины зовут Шарик.

"Я позвонила спросить, сейчас такое время, можно же было как-то ответить по-другому, чтобы немного подождали", — пояснила женщина.

"Собака у меня простая, у меня не элитная, уже старенькая, 14 лет собаке, пусть приедет, я ему продам эту собаку", — сказала пенсионерка.

Напомним, в Одесской области сотрудники правоохранительных органов разоблачили преступную банду, на счету которой целый ряд тяжких преступлений

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