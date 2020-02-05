В среду, 5 февраля, погода в Одессе измениться в торону похолодания, при єтом город буквально зальет дождем Об этом сообщает Рoliteka.net, со ссылкой на прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей. По данным синоптиков, в Одессе будет облачно. Сильный дождь, вечером 5 февраля осадки. Ночью и утром туман. Ветер ночью южный, днем северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/сек. Температура ночью 5-7°С тепла, днем 7-9°С тепла. По Одесской области прогнозируется облачность. Сильный дождь, вечером 5 февраля осадки, на севере области в виде мокрого снега. Ночью и утром местами туман. При єтом отмечается, что видимость во время осадков и тумана составит 200-500 м. Вечером 5 февраля на севере области налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер ночью южный, днем северо-восточный, 9-14 м/с, порывы, 17-22 м/сек. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 4-9°С тепла. На автодорогах области видимость во время осадков и тумана 200-500 м, вечером 5 февраля гололедица.

5 февраля почитается память святого Агафангела. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.

Ранее мы писали, в среду, 5 февраля, по всей территории Одесской области ожидается оранжевый уровень опасности.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 5-6 февраля 2020 года в связи со смещением активного южного циклона в Одессе и области ожидается осложнение погодных условий.

В эти дни в южных областях прогнозируется сильнейший дождь с переходом в мокрый снег. Возможно образование снежного покрова высотой до 15 сантиметров. Ожидается гололед и налипание мокрого снега. Также предупреждают о штормовом ветре шквальные порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду, местами до 25 м/с. Кроме того прогнозируется метель и гололедица на дорогах.

Ожидаемые погодные условия приведут к нарушениям и прекращение движения транспорта на дорогах. Осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Такой погодной ситуации присвоен оранжевый уровень опасности, так как условия несут реальную угрозу для здоровья человека.

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