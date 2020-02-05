В среду, 5 февраля, погода в Одессе измениться в торону похолодания, при єтом город буквально зальет дождем
Об этом сообщает Рoliteka.net, со ссылкой на прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, в Одессе будет облачно. Сильный дождь, вечером 5 февраля осадки. Ночью и утром туман. Ветер ночью южный, днем северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/сек. Температура ночью 5-7°С тепла, днем 7-9°С тепла.
По Одесской области прогнозируется облачность. Сильный дождь, вечером 5 февраля осадки, на севере области в виде мокрого снега. Ночью и утром местами туман.
При єтом отмечается, что видимость во время осадков и тумана составит 200-500 м. Вечером 5 февраля на севере области налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер ночью южный, днем северо-восточный, 9-14 м/с, порывы, 17-22 м/сек.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков и тумана 200-500 м, вечером 5 февраля гололедица.
Ранее мы писали, в среду, 5 февраля, по всей территории Одесской области ожидается оранжевый уровень опасности.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 5-6 февраля 2020 года в связи со смещением активного южного циклона в Одессе и области ожидается осложнение погодных условий.
В эти дни в южных областях прогнозируется сильнейший дождь с переходом в мокрый снег. Возможно образование снежного покрова высотой до 15 сантиметров. Ожидается гололед и налипание мокрого снега. Также предупреждают о штормовом ветре шквальные порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду, местами до 25 м/с. Кроме того прогнозируется метель и гололедица на дорогах.
Ожидаемые погодные условия приведут к нарушениям и прекращение движения транспорта на дорогах. Осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.
Такой погодной ситуации присвоен оранжевый уровень опасности, так как условия несут реальную угрозу для здоровья человека.
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