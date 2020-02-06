Жителям Одессы повысили тарифы на воду

Как пишет Politeka.net, соответствующее решение утвердила Нацкомиссия государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В частности, для субъектов хозяйственной деятельности тарифы повышаются с – 3,66 грн. до 4,41 гривны за 1 куб. м без НДС.

Для обычных потребителей, не являющихся субъектами хозяйственной деятельности – с 9,85 до 12,06 гривен за 1 куб. м без НДС.

Что же касается водоотведения, то здесь расценки также возросли.

Для субъектов хозяйствования – с 2,69 до 3,79 гривен за 1 куб. м без НДС, а для обычных потребителей – с 8, 44 до 10,21 гривен за 1 куб. м без НДС .

Ранее мы уже писали о том, что жителям Черноморска Одесской области подняли тарифы на воду.

Как сообщили на сайте Черноморского городского совета, пересмотр цен на водоснажение назревал еще в августе прошлого года, но тогда, по словам чиновников, процесс застопорился из-за законодательных нюансов.

Теперь жителям придется платить 31,08 грн за кубометр, что на 18% больше, чем ранее.

В мэрии объяснили увеличение стоимости услуги рост цен за электричество и водоотведение.

Кроме того, необходимостью социальных отчислений и амортизационных выплат. Также в счет повышения тарифов в ведомстве планируют поднять зарплаты своим сотрудникам.

Пресс-служба опубликовала новые предполагаемые расценки.

В частности, за кубометр централизованного водоснабжения придется платить:

населению — 15, 32 грн;

бюджетным организациям — 22, 16 грн;

прочим пользователям — 33, 42 грн.

Стоимость централизованного водоотведения за кубометр:

для населения — 13, 90 грн;

для бюджетных организаций — 25, 25 грн;

для других пользователей — 31, 45 грн.

В мэрии отметили, что в течение двух недель горожане могут вносить свои предложения по данному вопросу.

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