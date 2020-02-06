В Одесской области главу сельсовета подозревают в похищении труб водопровода и попытке сдать его на металлолом

Об этом сообщает местное издание « Думская » со ссылкой на СБУ.

Инцидент случился в селе Новоподольское Березовского района. При этом сам председатель в оправдание заявил, что о краже речь не идет, а таким образом он намерен заработать денег на прокладку нового водопровода.

В СБУ рассказали, что местные жители позвонили в полицию и сообщили о краже труб.

Прибывшие на место инцидента копы обнаружили два трактора, которые выкапывали трубы из земли и грузили их на грузовик, а затем закапывали траншеи. В момент приезда правоохранителей в кузове грузовика уже находилось 20 тонн труб.

Затем нарисовался и сам сельский голова, который подтвердил, что выкопанные трубы сдадут на металлолом, а на вырученные деньги проложат новый водопровод.

Как выяснилось, никаких решений о демонтаже старого водопровода и прокладке нового сельсовет не принимал. К тому же, рабочие, занимающиеся погрузкой труб, работали по устной договоренности с председателем и никаких документов, касающихся проведения работ, в сельсовете не имелось.

Отмечается, что сотрудники Березовского отделения полиции изъяли технику и трубы. Открыто уголовное производство по статье 185 УК Украины ("Кража").

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По рассказам местных копов, 22-летний злоумышленник попался на краже автомобильных зеркал из транспортных средств.

Рано утром в полицию поступил сигнал от очевидцев о том, что неизвестный разбивает окна автомобилей на улице Генерала Петрова.

Прибывшие на место патрульные обнаружили в пакете злоумышленника боковые зеркала от автомобиля Renault.

По словам задержанного, он снимал зеркала для дальнейшей продажи.

Его передали следователям для выяснения обстоятельств и установления его причастности к подобным преступлениям.

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