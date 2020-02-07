Будут обесточены 38 улиц и около 1830 домов

Масштабное отключение электроэнергии ждет одесситов сегодня, в пятницу, 7 февраля

Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на информацию сайта «Одессаоблэнерго».

Причина – сотрудники облэнерго продолжат запланированные работы по модернизации городской электросети.

Отмечается, что без света останется 38 улиц и около 1830 домов.

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-й Деревообделочный переулок 5

4-й массив Полностью

Академика Панкратовой улица 16, 20

Академика Панкратовой улица 24Б, 24В, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24г, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 39, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 22

Академика Панкратовой улица 29

Академика Панкратовой улица 5а, 18_1, 3в, 11, 12, 27, 31а, 5б, 31, 4, 19, 14, 11а, 10, 10б, 5г, 23, 17, 25, 27А, 5, 3, 23А, 21а, 3г, 21, 9, 3б, 10а, 18, 5В, 7, 13, 27б, 17а, 15, 12А, 4А, 3А, 1, 2

Владимира Хавкина улица 41а, 1, 3, 5, 7, 9, 43а, 47а, 1а, 43б, 45б, 35а, 41б, 13а, 51а, 27а, 1б, 47г, 11а, 11, 29а, 17б, 27б, 3а, 37а, 47_, 5а, 1д, 9а, 1ж, 3б, 1г, 25а, 17, 9б, 31, 29, 19, 23, 47, 35, 21, 13, 49, 41, 37, 27, 33, 39, 51

Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в

Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13

Оранжерейный переулок 20, 22, 24, 25, 35В, 25А, 27а, 26, 25б, 18Б, 18А, 24Б, 26А, 18д, 35Б, 20А, 18В, 43А, 18В1, 24А, 24В, 20В, 22а, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47

переулок Людмилы Гинзбург 29, 32, 41, 35к, 30, 31, 33, 37, 39, 43

переулок Людмилы Гинзбург 19д, 5, 9, 23в, 21б, 15а, 9а, 11, 10б, 25а, 10в, 10а, 10г, 27б, 21а, 23а, 23б, 23г, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17_1, 27А, 13, 16а, 6а, 10А, 16б, 1а, 10б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Степовая улица 9, 9А

Хуторская улица 93, 103в, 81Е, 101б, 81з

Хуторская улица 69г, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 63д, 61б, 59б, 11в, 69ж, 47ж, 45а, 19, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 10а, 1а, 9б, 17б, 57г, 63б, 47к, 47б, 61В, 57в, 5б, 49б, 12а, 69б, 16а, 15в, 8в, 69е, 13б2, 65б, 13б, 59а, 15а, 47е, 27б, 61а, 65а, 5в, 11б, 49а, 25а, 8а, 17а, 11а, 57е, 1б, 20а, 8б, 69А, 13в, 57з, 3а, 10б, 29, 13а, 25, 22, 47, 69, 65, 53, 71, 21, 59, 67, 57, 61, 27, 49, 20, 51, 55

Хуторская улица 75в, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 73, 75, 77, 85б, 103г, 77а, 81к, 95д, 83б, 93д, 83г, 44в, 93б, 93к, 83в, 75б, 44а, 77ж, 95а, 60А, 97в, 77б, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 99а, 42б, 81д, 77в, 44б, 95г, 93г, 95ж, 42г, 81а, 54а, 81е, 105в, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 42д, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 73а, 95з, 89а, 87а, 46б, 44г, 48а, 79, 81з, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 99_Б1

Хуторская улица 6, 6_3, 63

Хуторская улица 90ж, 86Г, 17, 36а, 28, 37а, 26а, 25, 39, 30, 19а, 33б, 21, 33, 25а, 36, 17а, 15, 32, 40, 26, 41, 29, 33а, 15а, 35, 32а, 27, 19, 43, 31, 28а, 37, 26б, 23, 34, 81Л, 38

Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 33Б, 22, 40/41, 57, 33А, 31А, 29А, 29б

Абрикосовая улица 9/9, 9/30, 8/22, 8/8, 8/5, 9/15, 8/2, 9/18, 8/19, 8/20 А, 9/18А, 9/23, 8/18, 8/20, 9/11, 9/20, 8/9а, 8/8а, 9/8, 9/3, 9/7, 8/7, 8/16, 9/14, 8/4, 8/1, 9/22, 9/5, 8/14, 9/12, 8/13, 9/4, 911а, 9/24А, 8/6, 8/17, 9/19, 9/2, 9/6, 9/24, 8/3, 9/17, 9/21, 9/29, 8/33, 9/33, 8/27, 8/24, 8/29, 8/35, 8/25, 9/32, 8/32, 8/26, 9/28, 8/30, 8/34, 9/34, 9/31, 8/31, 8/28, 9/27, 9/1

Академика Вавилова улица 76, 76/1, 50/1, 58а, 50в1, 56а, 54в, 54, 60б, 60а1, 50а, 52в, 13, 5в, 50в2, 52, 56В, 7, 44а, 52-А, 9, 56б1, 9а, 5а, 58, 11, 13а, 5, 60а, 5Б/31, 11а, 15, 52б, 52Г, 5а1, 50, 9б, 54Б, 56, 44в, 60в, 50/а, 7а, 60, 54а/1, 54а, 66, 72а, 74б, 64А, 64, 76е, 78, 72, 70, 74а, 62, 76с/1, 74, 68а, 76а, 68, 762, 50б

Академика Глушко проспект 21, 23, 19/1, 21/1, 25

Гетманский переулок 10/1, 6, 81, 102, 6/2, 4а, 2

Дружный переулок Полностью

Новая улица 3, 4, 5

Отважных улица 44а, 1/12А, 50, 42, 42А, 48, 38, 32, 30, 40, 36, 46, 44, 34а, 34, 1/2, 1/4, 24, 1/7, 1/14, 1/15, 1/5, 18, 1/12, 1/6, 1/13, 1/6а, 1/1, 1/18, 1/10, 1/2а, 1/13а, 1/19, 1/16, 1/17

Ильфа и Петрова улица 21, 23

Просвещения улица 42, 43, 44, 47, 421, 531, 532, 551, 552

Сиреневая улица 31-Б

Славянская улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Солнечная улица 12/26, 12/34, 12/27, 12/30, 13/23, 12/4, 12/1

Эстафетная улица 13г, 3, 4, 3а, 5, 7, 9, 11, 3а1, 13.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-й массив Полностью

4-й Деревообделочный переулок 5

Академика Панкратовой улица 29

Академика Панкратовой улица 18_1, 24В, 5а, 5, 3в, 11, 12, 27, 31а, 5б, 31, 4, 19, 14, 11а, 10, 10б, 5г, 23, 17, 25, 27А, 2, 3, 23А, 21а, 3г, 21, 9, 3б, 10а, 5В, 7, 13, 27б, 17а, 15, 12А, 4А, 3А, 18, 24Б, 39, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24г, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 22, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 1

Владимира Хавкина улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9б, 1а, 1д, 9а, 27б, 3б, 13а, 25а, 1г, 29а, 5а, 27а, 3а, 17б, 11а, 1б, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 1ж

Академика Панкратовой улица 16, 20

Владимира Хавкина улица 41а, 33, 35, 37, 39, 41, 43а, 47а, 47, 47_, 37а, 35а, 41б, 47г, 51а, 45б, 49, 51, 43б

Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в

Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13

Оранжерейный переулок 20, 22, 24, 25, 35В, 25А, 27а, 26, 25б, 18Б, 18А, 24Б, 26А 18д, 35Б, 20А, 18В, 43А, 18В1, 24А, 24В, 20В, 22а, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47

переулок Людмилы Гинзбург 19д, 5, 9, 23в, 21б, 15а, 9а, 11, 10б, 25а, 10в, 10а, 10г, 27б, 21а, 23а, 23б, 23г, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27

переулок Людмилы Гинзбург 29, 32, 41, 35к, 30, 31, 33, 37, 39, 43

Степовая улица 9, 9А

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17_1, 27А, 13, 16а, 6а, 10А, 16б, 1а, 10б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Хуторская улица 6, 6_3, 63, 81Л

Хуторская улица 86Г, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 73, 75, 77, 48а, 75в, 85б, 79, 103г, 81к, 77а, 83б, 93д, 95д, 44в, 93б, 93к, 83г, 75б, 83в, 77ж, 95а, 60А, 97в, 77б, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 90ж, 99_Б1, 44а, 42б, 44б, 81д, 93г, 95ж, 99а, 81а, 54а, 81е, 42г, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 77в, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 95г, 95з, 105в, 87а, 42д, 44г, 73а, 46б, 89а, 81з, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99

Хуторская улица 93, 103в, 81Е, 101б, 81з

Хуторская улица 69г, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 69А, 57з, 63д, 61б, 59б, 34, 69ж, 47ж, 45а, 57г, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 69б, 32а, 15а, 33а, 26б, 63б, 47к, 47б, 69е, 57в, 65б, 49б, 59а, 47е, 36а, 61а, 37а, 26а, 65а, 17а, 49а, 19а, 33б, 28а, 57е, 25а, 35, 36, 40, 61В, 38, 47, 41, 65, 53, 71, 39, 69, 59, 67, 43, 57, 61, 37, 49, 51, 55

Хуторская улица 12а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25а, 8а, 17а, 13б, 13а, 1б, 20а, 9б, 16а, 13в, 27б, 3а, 11а, 10б, 15в, 15а, 11в, 8в, 5б, 13б2, 17б, 5в, 1а, 10а, 11б, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 8б

Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а.

Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.

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