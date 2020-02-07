Эпидемия коронавируса, бушующая в Китае продолжает тревожить одесские власти

В связи с этим было принято решение выделить из городского бюджета 1 млн 620 тысяч гривен на закупку средств индивидуальной защиты для больниц, пишет Думская.

На эти деньги планируется закупить для больниц и поликлиник респираторы, защитные маски, очки, костюмы и комбинезоны.

В горздраве сообщают, что на входах в медучреждения Одессы размещены дозаторы с антисептическими средствами для дезинфекции рук. Частое мытье рук и использование антисептиков является также эффективной мерой против распространения ОРВИ, гриппа и других воздушно-капельных инфекций.

Одесский городской Центр здоровья направил во все медучреждения плакаты о коронавирусе и его профилактике для размещения на информационных стендах.

Обратим внимание, что в Одессе, как и во всей Украине, в настоящий момент не выявлен ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.

Смертельный коронавирус из китайской провинции Ухань по состоянию на 7 февраля забрал жизни уже 637 человек, количество зараженных перевалило за 31 тысячу человек. 1153 человека смогли справиться с новым вирусом и выздороветь. Эпидемия распространилась далеко за пределы Китая, вспышки было обнаружены в 24 странах мира.

Ранее мы сообщали, в Одессе на известном рынке «7 километр» начали проверять азиатов из-за угрозы китайского коронавируса.

На кадрах замечены сотрудники эпидемиологической службы, которые общаются с мужчиной азиатской внешности в контейнеры по продаже одежды из Китая.

Однако позже в администрации рынка объяснили, что это плановые учения.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.