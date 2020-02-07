Пограничники завернули актеров из России, которые направлялись на гастроли в Одессу

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Россияне пытались проникнуть в Украину через пункт пропуска на границе с Молдовой.

Речь идет об актерах лирической комедии «Идеальный свидетель», которые должны были выступать, 7 февраля, в театре Музкомедии.

В погранслужбе не называли их фамилий, однако согласно афиши становится понятно, что это Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.

Как выяснилось, двое из них незаконно посещали оккупированный Крым, где участвовали в съемках фильма.

За этом им был запрещен въезд в Украину на три года. Еще двое не смогли подтвердить цель своей поездки, а остальные отказались от визита в Украину.

Однако через несколько часов автобус с россиянами вновь появился на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, также граничащий с Молдовой.

В итоге их снова не пропустили. А тех, кому был запрещен въезд ранее, привлекли к ответственности и оштрафовали.

Кроме того, им продлили срок запрета въезда в Украину до 10 лет. Другим четырем гражданам запретили въезд на 3 года.

Ранее мы писали, что скандально известной российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину на три года.

Напомним, звезда известной группы оскандалился заявлением о ситуации в Украине.

Как сообщала Politeka, российские звезды, унизившие украинцев, собрались в Харьков: "Если будет надо, заберем Одессу".

Также Politeka писала, что известный музыкант призвал Путина захватить Украину и дико осрамился: "весь Совок вернул бы".