В Одессе был уничтожен очередной миф советской пропаганды

Вслед за барельефом маршалу Жукову патриоты демонтировали мемориальную доску партизанам-большевикам. Об этом сообщает Южное отделение Украинского института национальной памяти в Facebook, передает Politeka.net

Согласно информации, украинские патриоты осуществили демонтаж доски, где указано, что в 1919-1920 годах в этом же доме "была замучена" группа партизан-большевиков по "делу семнадцати" во главе с Александром Хворостиным".

Отмечается, что большинство одесситов не представляют, какое историческое событие увековечено этой доской.

В институте Нацпамяти уточняют , что "просуществовал этот большевистский штаб не более месяца».

«В декабре 1919 года он был разоблачен, Хворостин вместе с еще шестнадцатью большевиками-штабистами были арестованы. Вскоре девять большевиков были казнены, а восемь отправлены на каторжные работы. Вот и весь "подвиг" Хворостина, который советская пропаганда сделала еще одним мифом", - сообщают историки.

Ранее мы писали, что в Одессе активисты и студенты демонтировали последний барельеф одиозному советскому маршалу Георгию Жукову на здании местного вуза.

Он висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского, где размещается общежитие и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова.

Отмечается, что патриотические организации уже пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом о декоммунизации, однако в вузе сообщили, что мемориальная доска Жукову не находится на балансе университета.

Поэтому активисты и студенты этого вуза решили взять дело в свои руки и самостоятельно провести демонтаж барельефа, однако им даже пытались помешать пророссийские граждане под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова. Уточняется, что драки дело не дошло. В результате барельеф вывезли на машине в неизвестном направлении.

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