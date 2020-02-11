Опасный циклон из Скандинавии принесет сильный ветер и мелкий дождь в Одессу

11 февраля в Одесском регионе ожидаются непростые погодные условия, передает Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Дождь будет идти ночью и утром. Днем на какое-то время осадки прекратятся, а вечером могут начаться снова.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, отмечается, что порывы будут достигать 15-20 метров за секунду.

Температура воздуха ночью составит 3-5 °С тепла, днем ​​поднимется до 8-10 °С тепла.

По Одесской области прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки, днем ​​без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​6-11 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

11 февраля отмечается перенесение мощей святого Игнатия Богоносца. В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели. Считается, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: «и теплом приласкает, и морозом отдубасит».

Ранее мы рассказывали о том, что погода сошла с ума. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, Украину атакуют температурные качели.

В понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров подскочили до +1 - +8 градусов. Известно, что только в восточной части страны прохладно: от 0 до 5 градусов мороза.

Известно и о мощном циклоне Sabine, который стал причиной штормового, местами ураганного, ветра и сильных осадков во многих странах Европы. В Украине же, десятого февраля также было ветрено: ветер разгулялся не просто к сильному, а даже очень сильному, до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже при 30 м/с.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

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