Опасный циклон из Скандинавии принесет сильный ветер и мелкий дождь в Одессу
11 февраля в Одесском регионе ожидаются непростые погодные условия, передает Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Дождь будет идти ночью и утром. Днем на какое-то время осадки прекратятся, а вечером могут начаться снова.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, отмечается, что порывы будут достигать 15-20 метров за секунду.
Температура воздуха ночью составит 3-5 °С тепла, днем поднимется до 8-10 °С тепла.
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По Одесской области прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки, днем без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 6-11 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
11 февраля отмечается перенесение мощей святого Игнатия Богоносца. В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели. Считается, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: «и теплом приласкает, и морозом отдубасит».
Ранее мы рассказывали о том, что погода сошла с ума. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, Украину атакуют температурные качели.
В понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров подскочили до +1 - +8 градусов. Известно, что только в восточной части страны прохладно: от 0 до 5 градусов мороза.
Известно и о мощном циклоне Sabine, который стал причиной штормового, местами ураганного, ветра и сильных осадков во многих странах Европы. В Украине же, десятого февраля также было ветрено: ветер разгулялся не просто к сильному, а даже очень сильному, до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже при 30 м/с.
Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».
Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.
Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»