В сети показали последствия ураганного ветра, который бушевал в Одессе почти весь вчерашний день и всю ночь

Об этом передает Politeka.net, сегодня 11 февраля.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГСЧС, в Одессе на улице Кострова шквальный ветер стал причиной падения дерева на частный жилой дом и гараж. В результате были заблокированы входные двери к жилому дому. Прибывшие спасатели с помощью бензопилы разрезали и убрали дерево с крыши дома.

Еще одно происшествие случилось сегодня. Дерево рухнуло прямо на проезжую часть во дворе дома 84/10 по улице Крымской. В результате чего автомобиль скорой помощи не смог проехать и медикам пришлось идти к больному пешком.

Кроме того, деревопад был замечен в Овидиопольском районе в селе Лиманка, на трассе Одесса — Черноморск. Возле Таировского кладбища на проезжую часть упало дерево и перекрыло движение транспорта. Сотрудники службы спасения с помощью бензопилы разрезали и убрали дерево с дороги.

А тем веременем метеорологи сообщили, что сегодня

11 февраля в Одесском регионе также ожидаются непростые погодные условия.

В Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Дождь будет идти ночью и утром. Днем на какое-то время осадки прекратятся, а вечером могут начаться снова.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, отмечается, что порывы будут достигать 15-20 метров за секунду.

Температура воздуха ночью составит 3-5 °С тепла, днем ​​поднимется до 8-10 °С тепла.

По Одесской области прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки, днем ​​без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​6-11 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

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