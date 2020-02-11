Почти каждый день кто-то в Одессе становится жертвой автоворов

В Одессе на поселке Котовского трое мужчин снимали колеса с припаркованных автомобилей

Как передает Politeka.net , со ссылкой на информацию пресс-службы Патрульной полиции в Одесской области, их поймали на горячем.

Инцидент случился на днях на улице Бочарова в Суворовском районе Одессы.

О подозрительных людях копам сообщили местные жители. Они рассказали, что неизвестные снимают колеса с автомобиля Mercedes.

Прибывшие инспекторы обнаружили транспортное средство без колес, а неподалеку, трех мужчин, которые их катили.

Заметив, что к ним приближаются работники полиции, подозреваемые попытались скрыться. Требования об остановке мужчины игнорировали. Однако, через несколько минут преследования патрульные догнали беглецов.

Отмечается, что двух преступников задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств дела.

Ранее мы писали, под Одессой распоясалась группа воров, которая грабит припаркованные авто, используя сканеры сигнализации.

В частности, жительница Черноморска Инна Осенцова сообщила, что стала жертвой автоворов возле ледового катка.

Она уточнила, что ее автомобиль открыли при помощи специального электронного устройства – сканера сигнализации.

«Будьте внимательны, возле катка вскрывают машины!!!!! Не побрезговали детским рюкзаком!!!! Считывают код!!!!», - написала она.

Потерпевшая предупредила других людей, чтобы были бдительны и ничего не оставляли в машине, чтобы не привлекать внимание преступников.

Также мы сообщали, в Одессе неизвестные снимают автомобильные номера и требуют за них выкуп.

Об этом рассказала одесситка Инна Магденко в местном паблике на Фейсбуке. Обнаружив пропажу номера, пострадавшая позвонила по номеру, который ей оставили злоумышленники.

«Удивило, то, что при наборе номера, трубку берет девушка и спокойно говорит куда сбросить деньги! Какое благородство,что предлагает вернуть! Ужас да и только! Очень жаль, что таких случаев только прибавляется...», - рассказала одесситка.

Напомним, вор-неудачник попался на месте преступления в Одессе

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