Жители Одессы поделились необычайно красивым рассветом, который они наблюдали на море
Фотографии на своей странице в Фейсбуке опубликовала одесситка Ольга Богданова, пишет Politeka.net
На кадрах видно, как восход солнца удивил своими яркими рубиново-гранатовыми оттенками. Сначала на горизонте появилась алая полоска между облаками и морем. Затем небосвод окрасился весь в красно-оранжевые краски, отражаясь в море и заливая все вокруг невероятными красками. В красно-розовых оттенках была вся Одесса.
Снимки и правда получились очень захватывающими.
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Пользователи сети по достоинству оценили фотографии, отметив, что это один из красивейших закатов, которые они увидели.
«Не только "суперлуние", но и суперсолнце", «Вы единое целое с вашим фотоаппаратом и ваше видение превращает тот водоем, что зовётся Чёрное Море в прекраснейшее искусство», «Таки невероятное», «Необыкновенно, красочно, радостно, невероятно красиво!!!!!», «Фото прекрасные, потому что автор чувствует это! Наше море это живой организм, мы его слышим, видим и чувствуем!»- пишут в сети.
Ранее мы писали, жители села Фонтанка, что под Одессой, наблюдали огромную красную луну, которая буквально повисла над землей.
Восхитительные снимки появились в телеграм-канале «Подслушано Одесса».
На минувших выходных можно было наблюдать очень красивое полнолуние. Крупная луна висит в небе и смотрится фантастически.
Это, конечно же, не могли не запечатлеть фотографы, которые поделились великолепными кадрами в сети.
В комментариях пользователи не прошли мимо и стали восторгаться красивейшим природным явлением.
Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».
Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.
Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»