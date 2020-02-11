Жители Одессы поделились необычайно красивым рассветом, который они наблюдали на море

Фотографии на своей странице в Фейсбуке опубликовала одесситка Ольга Богданова, пишет Politeka.net

На кадрах видно, как восход солнца удивил своими яркими рубиново-гранатовыми оттенками. Сначала на горизонте появилась алая полоска между облаками и морем. Затем небосвод окрасился весь в красно-оранжевые краски, отражаясь в море и заливая все вокруг невероятными красками. В красно-розовых оттенках была вся Одесса.

Снимки и правда получились очень захватывающими.

Пользователи сети по достоинству оценили фотографии, отметив, что это один из красивейших закатов, которые они увидели.

«Не только "суперлуние", но и суперсолнце", «Вы единое целое с вашим фотоаппаратом и ваше видение превращает тот водоем, что зовётся Чёрное Море в прекраснейшее искусство», «Таки невероятное», «Необыкновенно, красочно, радостно, невероятно красиво!!!!!», «Фото прекрасные, потому что автор чувствует это! Наше море это живой организм, мы его слышим, видим и чувствуем!»- пишут в сети.

Ранее мы писали, жители села Фонтанка, что под Одессой, наблюдали огромную красную луну, которая буквально повисла над землей.

Восхитительные снимки появились в телеграм-канале «Подслушано Одесса».

На минувших выходных можно было наблюдать очень красивое полнолуние. Крупная луна висит в небе и смотрится фантастически.

Это, конечно же, не могли не запечатлеть фотографы, которые поделились великолепными кадрами в сети.

В комментариях пользователи не прошли мимо и стали восторгаться красивейшим природным явлением.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»