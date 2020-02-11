В городе Южном Одесской области неадекватный мужчина затерроризировал девушку, которая не отвечала ему взаимностью

Как сообщает местный портал Южный.Инфо , мужчина в течении нескольких месяцев расписывал стены подъезда многоэтажного жилого дома оскорбительными словами.

Неизвестный разрисовал все стены в новом лифте и возле квартиры, где ранее проживала девушка. Из-за травли она решила съехать, но сейчас в квартире остаются ее родители.

Жильцы подъезда каждый день были вынуждены закрашивать и отмывать его «художества», но они появлялись вновь и вновь. И тогда самые активные решили установить камеры видеонаблюдения.

То, что они увидели, повергло их в шок.

На видео – мужчина, который не один год проживает с семьей в их подъезде, непорядочности в нем ранее не замечали. На кадрах видно, как он подходит к указанной квартире, вначале прислушивается нет ли там никого, оглядывается по сторонам, после чего принимается писать маркером на стенах.

Среди жильцов поползли слухи, что мужчина, возможно, неравнодушен к девушке и ранее уже проявлял к ней знаки внимания, но безуспешно.

Издание сообщает, что родители девушки и она лично не раз обращались в полици. Однако ситуация в подъезде повторилась вновь.

В настоящее время правоохранителями ведется работа по факту обращения, проводится проверка. Рассматривать дело об админнарушении и принимать решение о виновности мужчины с применением санкций по статье КУоАП будет суд.

В комментариях пользователей сети разгневало увиденное. Вот что они пишут по этому поводу:

«Толстый, пузатый пожилой человек – ему под 60 лет, взрослые дети, внуки… и такое девиантное (отклоняющееся от нормы) поведение. Ему о пенсии нужно думать, а не о молодых девушках и женщинах!

Семья там странная, жена его поддерживает, словно это правильно и достойно писать откровенные непристойности на стенах и в лифте, где ездит их внучка тоже. Возможно, для них это норма.

Но только представьте, о чем он думает и что его волнует, раз он выплескивает это на стены дома!»,

«Думаю достаточно проучить старую шкуру тем же, падло ж только рисует и не стирает, вот нарисуйте на его входной двери большой Х** красной краской – пусть эта падла сама тряпкой смоет такой шедевр, а дальше посмотрите если ху*ло старое не перестанет рисовать – выход один, надо давать пи**ы, аккуратненько подзатыльник дать, под*опник»,

«Выложите фото художника на входе в подьезд, поразносите его фото и подсовывайте в каждую дверь в своем подъезде и +1 соседний подъезд, пусть все жильцы знают в лицо того кто вандалит подъезд. Когда все будут знать что вот это ЧМО – га*но подьезда, это га*но само будет как червяк передвигаться», - пишут в сети.

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