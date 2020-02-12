На смену непогоде в Одессу придется значительное потепление
Об этом передает Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, в среду, 12 февраля, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 7-9 °С тепла.
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В Одесской области метеорологи обещают облачность с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 5-10 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: «Ветер спутает погоду — быть сырому году». Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.
Ранее мы писали, сильный ветер продолжает валить деревья в Одессе.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГСЧС, в Одессе на улице Кострова шквальный ветер стал причиной падения дерева на частный жилой дом и гараж. В результате были заблокированы входные двери к жилому дому. Прибывшие спасатели с помощью бензопилы разрезали и убрали дерево с крыши дома.
Еще одно происшествие случилось сегодня. Дерево рухнуло прямо на проезжую часть во дворе дома 84/10 по улице Крымской. В результате чего автомобиль скорой помощи не смог проехать и медикам пришлось идти к больному пешком.
Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».
Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.
Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»