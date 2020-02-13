Сегодня в четверг, 13 февраля, целый район останеться без водоснабжения

Об этом информирует пресс-служба филиала «Инфоксводоканал», передает Рoliteka.net

Причина: проведения работ по замене аварийного участка водопровода по адресу улица Петрашевского угол улицы Розовой.

Поэтому с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды значительной части Киевского района.

Так, пострадают жители следующих улиц города:

ул. Толбухина,

ул. Композитора Глинки,

ул. Розовая,

ул. Жаботинского,

ул. Сакко,

ул. Костанди,

ул. А. Невского,

ул. Черниговская,

ул. Ефима Геллера,

ул. Неделина,

ул. Ромашковая,

ул. Петрашевского,

ул. Китобойная,

ул. Обильная,

ул. Планетная,

ул. Чубаевская,

ул. Дмитрия Донского,

ул. Глазунова,

Люстдорфская дорога, 27 (дом 1 - дом 56),

ул. Астрономическая,

ул. Уральская,

ж/к «Альтаир».

Ранее мы писали о том, что жителям Одессы повысили тарифы на воду.

Соответствующее решение утвердила Нацкомиссия государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В частности, для субъектов хозяйственной деятельности тарифы повышаются с – 3,66 грн. до 4,41 гривны за 1 куб. м без НДС.

Для обычных потребителей, не являющихся субъектами хозяйственной деятельности – с 9,85 до 12,06 гривен за 1 куб. м без НДС.

Для субъектов хозяйствования – с 2,69 до 3,79 гривен за 1 куб. м без НДС, а для обычных потребителей – с 8, 44 до 10,21 гривен за 1 куб. м без НДС .

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

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