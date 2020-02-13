Сегодня, 13 февраля, международный аэропорт Одессы не будет работать до 17 часов

Все рейсы будут приостановлены из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы и обустройство рулежных дорожек, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Из-за проведения работ по строительству аэродромного комплекса аэропорт" Одесса »не будет обслуживать рейсы 13 февраля с 11 ч. 30 мин. До 17 час. По местному времени", - сказано в сообщении.

Для уточнения деталей о переносе рейсов рекомендуется обращаться в представительства авиакомпаний.

Стоит обратить внимание, что на строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта длиной 2 км 800 м и шириной 60 м было потрачено 253 миллиона гривен.

Реконструкция необходима для того, что аэропортсмог принимать самолеты типа Вoeing-757 и 767, а также другиевоздушные судна вместимостью до 300 пассажиров, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое.

Ранее мы писали, международный аэропорт «Одесса»получил новый самолет Airbus A220-300 латвийской авиакомпании АirBaltic.

Отмечается, что это первый визит самолета такого класса. До этого момента рейсы между двумя городами осуществлялись на самолетах типа Boeing 737 и Bombardier Q400 NextGen.

«Airbus A220-300 имеет большое количество преимуществ для пассажиров: широкие кресла, большие окна, вместительные места для ручной клади в салоне, улучшенные туалеты и многое другое. Новый самолет также значительно тише — уровень шума уменьшен в четыре раза. Более того, на сегодня это самый экологически коммерческий самолет в мире, поскольку это первый самолет, который имеет прозрачную декларацию о влиянии на окружающую среду в течение цикла эксплуатации, способствуя уменьшению выбросов CO2 и NOX на 20% и 50% соответственно», — говорится в сообщении пресс-службы.

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