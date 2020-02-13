Сегодня в одесский порт зайдет контейнеровоз из Китая, экипаж которой переболел

Об этом сообщает новостной портал " Думская ", в четверг, 13 февраля.

В четверг, 13 февраля, в Одессу прибудет контейнеровоз, который побывал в китайских портах и у шестерых членов экипажа выявили высокую температуру.

Как отмечает издание, контейнеровоз побывал в портах Египта, Ливии, Турции и Румынии. Тем не менее санитарно-карантинную службу одесского порта привели в повышенную готовность. Сразу после того как корабль пришвартуется, будет проведен медицинский осмотр всех членов экипажа.

«В случае выявления больного на судне немедленно будет введен в действие оперативный план противоэпидемических мероприятий — больного с подозрением на коронавирус отправят в судовой изолятор или изолятор порта с последующей госпитализацией на береговой госпитальной базе, а само судно поставят на карантин с проведением соответствующих медико-санитарных мероприятий», - пишут СМИ.

По информации Думской, сначала еще в море на борт судна поднимется одесский лоцман - он должен визуально оценить обстановку на судне и принять решение о дальнейших действиях. В случае опасности у него должен быть комплект спецодежды и респиратор. Кроме того, за шесть часов до прибытия порт Одессы капитан контейнеровоза должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.

Ранее мы писали, из-за эпидемии китайского коронавируса в Одессе было принято решение выделить из городского бюджета 1 млн 620 тысяч гривен на закупку средств индивидуальной защиты для больниц,

На эти деньги планируется закупить для больниц и поликлиник респираторы, защитные маски, очки, костюмы и комбинезоны.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.