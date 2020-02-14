В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, который растревожил украинское общество

Как сообщает местное издание « Думская », трёхсотметровое судно «Урал» пришвартовалось в одесском порту около 17 часов, 13 февраля.

Сообщается, что по результатам проверки, ни у одного члена экипажа нет внешних признаков коронавируса.

При этом всем предоставили так называемую свободную практику, то есть корабль может стоять в порту, а моряки при необходимости выходить в город.

Интересно, что из 25 членов экипажа - один украинец.

Как сообщает издание, в начале января контейнеровоз вышел из Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Всеобщее внимание к судну приковано из-за того, что 27 января, когда «Урал» стоял в одном из портов Шри-Ланки, у шестерых членов экипажа внезапно поднялась температура.

Компания привлекла медиков, которые обследовали моряков и сообщили, что у них была обычная простуда и заболевшие уже выздоровели

После Шри-Ланки судно побывало в портах Египта, Ливии и Турции, а 12 февраля – в румынской Констанце.

Из-за прибытия контейнеровоза в Одессу и распространения коронавируса по миру медиков одесской санитарно-карантинной службы привели в повышенную готовность. Медицинский осмотр всех членов экипажа провели сразу после швартовки корабля. Кроме того, за 6 часов до прибытия капитан судна выслал санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.

В заключении издание добавляет, что по словам медиков, груз проверять не будут, поскольку в этом нет смысла. Судно должно пробыть в Одесском порту двое суток, а затем отправится дальше в соответствии с планами судовладельца.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.