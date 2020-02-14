В Одессе автомобиль спасателей угодил в ДТП и перевернулся, заблокировав проезжую часть

Фотографии с места происшествия обнародовали местные СМИ.

Авария произошла рано утром, 14 февраля, на перекрестке улиц Балковская и Дальницкая с участием служебной машины ГСЧС и автомобилей MITSUBISHI MIEAGE и AUDI A4.

Удар оказался настолько сильным, что пожарная машина опрокинулся на бок и заблокировала проезд.

Сообщается, что транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

Также известно, что пострадавших людей нет. Причины аварии будут установлены в ходе рассмотрения дела.

Ранее мы писали, в Одесской области полицейский в крайней степени опьянения приехал оформлять ДТП.

Инцидент случился в селе Александровка Одесской области.

Согласно информации, в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

Для проверки указанного сообщения на место аварии был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции.

Вскоре после сообщения о ДТП на спецлинию «102» поступил новый сигнал — граждане сообщили, что на место происшествия для оформления прибыл следователь на собственном автомобиле и в гражданской одежде. При этом, как утверждают очевидцы, у него были явные признаки алкогольного опьянения.

В ходе расследования инцидента установлено, что в этот момент полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол и начато служебное расследование. На период проведения он отстранен от исполнения должностных обязанностей.

По данному факту начато служебное расследование, на период проведения которого полицейский отстранен от исполнения должностных обязанностей. Ему грозит безальтернативное увольнение из ОВД.

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