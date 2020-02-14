В сети показали, как в Одессе огромная ветка упала на проезжую часть и чудом не задела двигавшийся по ней автотранспорт

Момент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Кадры обнародовали коммунальщики из "Центра 077", передает Politeka (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отмечается, что ветка акации рухнула на проезжую часть дороги по улице Богдана Хмельницкого угол улиці Запорожской.

При этом дерево едва не раздавило проезжающие по дороге автомобиль.

"Возможно, и не Бог весть какое событие – упавшая на проезжую часть ветка. В недавнюю непогоду подобных падений, и с более тяжёлыми последствиями, было гораздо больше. Однако есть одна обнадёживающая деталь. Застрявшие на дороге автомобилисты не дожидаются помощи извне и не вызывают в срочном порядке экстренные службы, а делают всё сами", – говорится в публикации.

В комментариях пользователи принялись обсуждать увиденное, отметив, что коммунальные службы в Одессе вовремя не обрезают сухие и больные ветки.

«А всё потому что коммунальные службы во время не занимаются обрезкой больных деревьев, бури ведь не было и хорошо что всё закончилось хорошо а могло грохнуть на лобовое или прохожего и тогда видео получилось бы трагическое!»,

«А вторая полоса ленивые попались😁 и не надо говорить что могли и вторую расчистить. Встречка вообще видя работу тупо разворачивалась. Только один хитрож*пый пролез..»,

«Мужик молодец. А все тупо боятся ж*пу от кресла оторвать»,- негодуют люди.

Ранее мы писали, сильный ветер продолжает валить деревья в Одессе.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГСЧС, в Одессе на улице Кострова шквальный ветер стал причиной падения дерева на частный жилой дом и гараж. В результате были заблокированы входные двери к жилому дому. Прибывшие спасатели с помощью бензопилы разрезали и убрали дерево с крыши дома.

Еще одно происшествие случилось сегодня. Дерево рухнуло прямо на проезжую часть во дворе дома 84/10 по улице Крымской. В результате чего автомобиль скорой помощи не смог проехать и медикам пришлось идти к больному пешком.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

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