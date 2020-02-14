В Одесской области на популярном курорте Затока вспыхнул пожар

Как передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС, там горела база отдыха «Мальта»

По информации спасателей, вызов в Службу спасения «101» поступил сегодня в пятницу, 14 февраля, в 9:15. Прибывшие на место спасатели установили, что горит крыша одного из деревянных домиков и существует угроза распространения огня на расположенные поблизости строения.

В 10:37 пожар на площади 65 квадратных метров был ликвидирован. На месте происшествия работали пять пожарных машин и 12 человек личного состава.

На данный момент устанавливается причина возгорания.

Отметим, что информации о пострадавших не поступало.

Днем ранее мы сообщали, что ночью серьезный пожар поглотил одесское кафе и перекинулся на близлежащую аптеку.

По словам очевидцев, пожар случился, 13 февраля, около 4 утра на проспекте Академика Глушко. От огня также пострадала аптека.



Как рассказали сотрудники ГСЧС, вызов на пожар поступил в 03:54. Через час возгорание на площади 150 квадратных метров было ликвидировано. О причинах ЧП пока не сообщается. Также известно, что обошлось без пострадавших.

Также мы писали, в Одессе адский пожар в общежитии оставил многодетную семью без крыши над головой.

Огонь в крошечной комнатушке общежития на улице Курской уничтожил все вещи и даже документы.

Семья Татьяны Шаповаловой осталась на улице. Пока что их приютила бабушка Людмила, но она само проживает в малюсенькой комнате в общежитии на Бочарова.

«У меня есть комната 18 квадратных метров. Поживут у меня, пока не восстановим это жилье, но когда это произойдет, я даже не знаю», — сетует Людмила.

Напомним, в центре Одессы горел зоопарк

Как сообщала Politeka, под Одессой произошла трагедия: «Покурил и сгорел».

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