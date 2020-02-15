Синоптики рассказали о погоде в Одессе и области на выходные дни

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По их данным, в субботу, 15 февраля, до обеда в Одессе продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Существенных осадков синоптики не обещают

Ветер юго-восточный, днем юго-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-4 °С тепла, днем воздух прогреется аж до 7-9 °С.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, днем юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 6-11 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В воскресенье, 16 февраля, пасмурной погода будет только утром, а день и вечер обещают быть безоблачными. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 4-9 °С тепла.

15 февраля отмечается праздник Сретения Господня. Какая погода на Сретенье — такой и весна будет. Если на Сретенье дорогу переметает — весна будет поздней и холодной. Если тепло на Сретенье — весна будет ранней и теплой. «Если в этот день снежок — весной будет дожжок», то есть весна будет затяжной и дождливой. Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды — весна будет теплой и ранней.

16 февраля почетается память праведных Симеона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия Кесарийского. С этого дня в старину начинались починки — подготовка орудия для весеннего сева. По этому поводу люди говорили: «В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю». На Власия часто бывают большие лужи. Но тёплая погода в этот день случается редко, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»