Новощепной ряд возле Привоза может уверенно претендовать на звание самой грязной и разбитой улицы Одессы

Местные СМИ показали, как она выглядит перед реконструкцией.

На кадрах видно, что везде царит хаос и антисанитария. Дорога разбита, мусор, грязь и стихийная торговля. Горожане в ожидании общественного транспорта продолжают месить болоту.

Многострадальная улица представляет унылое зрелище и это не несмотря на то, что она находятся в центре города, неподалеку от железнодорожного вокзала, через который в Одессу приезжают тысячи туристов.

Как известно, реконструкцию Новощепного ряда планировали начать в феврале нынешнего года. Однако к работам пока что не приступили, так как ранее объявленный тендер провести не удалось (заявку одного из двух участников отклонили из-за ошибок в документации).

При этом на работы планируется потратить 159,7 миллионов гривен из городского бюджета.

Пользователи социальных сетей принялись активно обсуждать улицу. В комментариях один из подписчиков написал, что власти выбрасывают сотни миллионов гривен на ветер, а главную проблему не решают.

Другой подписчик с сарказмом заявил, что «нам есть чем поразить Европу».

Ранее мы писали, в Одессе во время реставрации известного исторического здания у атлантов обрезали ноги и понавешивали на них провода и прочую ерунду.

Речь идет о памятнике архитектуры - жилом доме Шемякина, который построен в XIX веке и расположен на улице Гоголя, 9.

Само здание покрасили и оштукатурили. А вот двум атлантам, которые расположены у входа в парадную, отрезали туловища и оснастили многочисленными проводами и распределительными щитками. Отметим, что до реставрации щиток был только под одним.

Кстати, помимо своего красивого фасада дом известен тем, что в нем жил выдающийся ученый-офтальмолог Владимир Филатов.

Напомним, на молодую женщину с малышом на руках обвалился кусок балкона.

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