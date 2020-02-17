Из­ме­нения в рас­пи­сании дви­жения ак­ту­аль­ны толь­ко на ука­зан­ную да­ту

Завтра, 18 февраля, будут отменены две одесские электрички

Такую информацию обнародовал и новостной портал “ Наше мiсто ”.

Изменения в графике движения коснутья при­город­ного по­ез­да «Одесса – Бел­го­род-Днес­тровский».

Отмечается, что он изменится всего на один день – 18 февраля.

Так, бу­дут от­ме­нены при­город­ные по­ез­да, ко­торые от­прав­ля­ют­ся из Одес­сы в 08:39 и из Бел­го­рода-Днес­тровско­го в 13:45.

Ранее мы писали, с потолка вагона поезда «Ужгород-Одесса» неожиданно полилась горячая вода прямо на пассажиров.

Происшествие случилось во время остановки на станции Львов.

Напор горячей воды был такой сильный, что вода залила коридор. Кроме того, в вагоне стоял густой пар. У пассажиров, которые сидели рядом с тамбуром, залило багаж. Много горячей воды скопилось возле туалета.

«Мы заправлялись только что на остановке и слишком много залили воды, сейчас перестанет,- рассказал проводник вагона.

Также он сообщил, что воду залили, чтобы разморозить умывальник, который при минусовой температуре просто замёрз.

В свою очередь пассажиры уверены, что авария произошла потому, что поезд давно пора списать.

«Посмотрите на этот вагон, его давно на металлолом пора, а не людей возить, — негодуют они.

Отметим, что пассажиры вынуждены были ехать в таких условиях до Одессы, ведь поезд прибывает на конечную остановку только в 10 часов утра.

Также мы писали, печальный инцидент произошел в электричке Вапнярка-Одесса

Около 13.00 во время движения электропоезда женщине стало плохо и она потеряла сознание.

Пассажиры кинулись ей помогать, однако не смогли привести в чувство.

В вагонах искали медиков, также на одной из станций к поезду прибыла карета скорой помощи, но спасти женщину не удалось.

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