Завтра, 18 февраля, будут отменены две одесские электрички
Такую информацию обнародовал и новостной портал “
Изменения в графике движения коснутья пригородного поезда «Одесса – Белгород-Днестровский».
Отмечается, что он изменится всего на один день – 18 февраля.
Так, будут отменены пригородные поезда, которые отправляются из Одессы в 08:39 и из Белгорода-Днестровского в 13:45.
Ранее мы писали, с потолка вагона поезда «Ужгород-Одесса» неожиданно полилась горячая вода прямо на пассажиров.
Происшествие случилось во время остановки на станции Львов.
Напор горячей воды был такой сильный, что вода залила коридор. Кроме того, в вагоне стоял густой пар. У пассажиров, которые сидели рядом с тамбуром, залило багаж. Много горячей воды скопилось возле туалета.
«Мы заправлялись только что на остановке и слишком много залили воды, сейчас перестанет,- рассказал проводник вагона.
Также он сообщил, что воду залили, чтобы разморозить умывальник, который при минусовой температуре просто замёрз.
В свою очередь пассажиры уверены, что авария произошла потому, что поезд давно пора списать.
«Посмотрите на этот вагон, его давно на металлолом пора, а не людей возить, — негодуют они.
Отметим, что пассажиры вынуждены были ехать в таких условиях до Одессы, ведь поезд прибывает на конечную остановку только в 10 часов утра.
Также мы писали, печальный инцидент произошел в электричке Вапнярка-Одесса
Около 13.00 во время движения электропоезда женщине стало плохо и она потеряла сознание.
Пассажиры кинулись ей помогать, однако не смогли привести в чувство.
В вагонах искали медиков, также на одной из станций к поезду прибыла карета скорой помощи, но спасти женщину не удалось.
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