Преступная банда похитила одессита, затолкала его в машину и силой пыталась выбить из него долг

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

В Киеве шестеро мужчин в возрасте от 29 до 50 лет подкараулили своего знакомого одессита возле съёмной квартиры. Они силой затолкали его в один из своих автомобилей избили и повезли в Одессу.

По дороге они выбивали у него деньги, которые жертва им задолжала.

Злоумышленники позволили мужчине написать сообщение отцу, чтобы тот к их приезду собрал необходимую сумму.

Но отец обратился в полицию и на встречу с похитителями пришел вместе с ними.

Всех злоумышленников задержали. Они оказались жителями Одессы, двое из них приехали из Закавказья.

По данному факту открыто два уголовных производства по статьям "вымогательство" и «незаконное лишение свободы или похищение человека».

Продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали, группа неизвестных в масках и черной одежде проникла в элитный дом в курортной зоне Одессы.

Налет произошел на Большом Фонтане.

Пять злоумышленников, в масках, перчатках и черной форме перелезли через забор частного дома на улице Красных Зорь и дождавшись, пока 77-летний хозяин дома выйдет во двор, схватили его и затянули в дом, где связали мужчину и его 71-летнюю жену.

Вооружившись раскаленным утюгом, они начали пытать, а также избивать пожилую супружескую пару.

В результате грабители забрали ювелирные украшения, мобильные телефоны и 300 тысяч долларов США. С крупным уловом они исчезли в неизвестном направлении.

Напомним, полицейские задержали мужчин, которые совершили разбойное нападение на супругов пенсионеров

Как сообщала Politeka, молодой парень, угрожая пистолетом, ограбил двух одесситок на побережье.

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