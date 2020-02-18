Во вторник в Одессе будет сухо и ясно
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Синоптики сообщили, что утром в Одессе небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Также они отметили, что ветер будет южный, 7-12 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах 2-4 °С тепла, днем воздух прогреется до 8-10 °С тепла.
Пальчевский вынес жесткий вердикт Зеленскому: "Надо быть мужчиной, Владимир Александрович!"
"Волочкова нервно курит": экс-Nikita раздвинула ноги и посветила прелестями в сеточке
Объявлена охота на клиентов ПриватБанка, гремит скандал: "прямо в банкомате..."
Главное за ночь: трагедия в семье Зеленского, новый отвод ВСУ и пощечина Путину
В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 8-13 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Cвятую Агафью называли «поминальницей», потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она «коров оберегает от болезней». Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет «дружной», а лето — сухим и жарким.
Ранее мы писали, на минувших выходных некоторые одесситы выдвинулись на море, чтобы позагорать.
И это, несмотря на середину февраля.
В частности, на одном из одесских пляжей горожане как летом, играли в волейбол, а особо отчаянные разделись и загорали.
В Одессе действительно сейчас аномально теплая погода для этого времени года.
Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».
Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.
Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»