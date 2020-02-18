Коммунальщики делают, что могут

Одесситы уже привыкли к тому, что их улицы время от времени превращаются в огромные бассейны водопроводной воды, а сами жители надолго остаются без водоснабжения

На этот раз пострадали жители Пересыпи и не только.

Как сообщает Думская , очередная коммунальная авария в Одессе произошла на улице Атамана Чепиги. Возле дома №53 коммунальщики проводят ремонтные работы.

В связи с этим воду отключили в домах на Жеваховой горе, улицах Атамана Чепиги, Атамана Головатого, Черноморского Казачества, Наливной, Локомотивной и других.

По словам коммунальщиков, на данном участке необходимо заменить трубу.

«Сегодня приступили к замене участка трубы. Пока оцениваем, сколько нужно заменить. По предварительным оценкам, от шести до десяти метров», — сообщил представитель «Инфоксводоканала».

Восстановить водоснабжение в домах обещают к 14:00 18 февраля.

Ранее мы писали, с потолка вагона поезда «Ужгород-Одесса» неожиданно полилась горячая вода прямо на пассажиров.

Происшествие случилось во время остановки на станции Львов.

Напор горячей воды был такой сильный, что вода залила коридор. Кроме того, в вагоне стоял густой пар. У пассажиров, которые сидели рядом с тамбуром, залило багаж. Много горячей воды скопилось возле туалета.

«Мы заправлялись только что на остановке и слишком много залили воды, сейчас перестанет,- рассказал проводник вагона.

Также он сообщил, что воду залили, чтобы разморозить умывальник, который при минусовой температуре просто замёрз.

В свою очередь пассажиры уверены, что авария произошла потому, что поезд давно пора списать.

«Посмотрите на этот вагон, его давно на металлолом пора, а не людей возить, — негодуют они.

Напомним, на водопроводе в Одессе произошла масштабная авария

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