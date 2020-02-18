Одесситы уже привыкли к тому, что их улицы время от времени превращаются в огромные бассейны водопроводной воды, а сами жители надолго остаются без водоснабжения
На этот раз пострадали жители Пересыпи и не только.
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В связи с этим воду отключили в домах на Жеваховой горе, улицах Атамана Чепиги, Атамана Головатого, Черноморского Казачества, Наливной, Локомотивной и других.
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По словам коммунальщиков, на данном участке необходимо заменить трубу.
«Сегодня приступили к замене участка трубы. Пока оцениваем, сколько нужно заменить. По предварительным оценкам, от шести до десяти метров», — сообщил представитель «Инфоксводоканала».
Восстановить водоснабжение в домах обещают к 14:00 18 февраля.
Ранее мы писали, с потолка вагона поезда «Ужгород-Одесса» неожиданно полилась горячая вода прямо на пассажиров.
Происшествие случилось во время остановки на станции Львов.
Напор горячей воды был такой сильный, что вода залила коридор. Кроме того, в вагоне стоял густой пар. У пассажиров, которые сидели рядом с тамбуром, залило багаж. Много горячей воды скопилось возле туалета.
«Мы заправлялись только что на остановке и слишком много залили воды, сейчас перестанет,- рассказал проводник вагона.
Также он сообщил, что воду залили, чтобы разморозить умывальник, который при минусовой температуре просто замёрз.
В свою очередь пассажиры уверены, что авария произошла потому, что поезд давно пора списать.
«Посмотрите на этот вагон, его давно на металлолом пора, а не людей возить, — негодуют они.
Напомним, на водопроводе в Одессе произошла масштабная авария
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