Тут совершались жертвоприношения, а местные утверждают, что не раз видели НЛО

В Одессе участникам АТО будут выделять земельные участки в самом глухом и не престижном районе города, проще говоря «у черта на куличках»

Об этом пишут местные СМИ , ссылаясь на информацию Департамента внутренней политики одесского горсовета.

Речь идет о районе Жеваховой горы.

Сообщается, что для получения участка площадью 6 соток под строительство жилого дома, необходимо направить соответствующее заявление на имя мэра Одессы Геннадия Труханова.

Обратим внимание, что Жеваховую гору называют самым мистическим местом в Одессе.

Эта гора заинтересовала археологов еще два века назад. В начале XIX-го века здесь были сделаны первые находки. Но самые интересные археологи обнаружили в 1902 году – под руинами кургана нашли античные амфоры V-IV веков до нашей эры (именно тогда здесь находилось одно древнегреческое поселение) и большое капище богини плодородия и земледелия Деметры.

Местные обходят место, где находится капище, стороной — по их мнению, тут совершались жертвоприношения, а современные язычники проводят на нём свои ритуалы.

Также говорят о том, что у местных аборигенов весьма часты суициды и психические заболевания. Немало можно услышать рассказов о том, что сюда частенько прилетают НЛО и об исчезновении людей.

Некоторые уфологи утверждают, что в глубине горы есть маяк для кораблей пришельцев.

Многие из этих рассказов за гранью разумного, однако и сегодня одесситы верят, что это место обладает мощной энергетикой.



Ранее в Одессе выделяли по 6 соток отдельно каждой семье погибших и воинам АТО, однако ветераны не имели возможности оплатить по 40 тысяч гривень за земельную документацию.

Так, в конце прошлого года первые семьи погибших, а также несколько инвалидов-участников АТО получили свои земельные наделы, но землеустроители определили место на склоне, где невозможно строить жилье. В итоге возник скандал, а после него пришлось пересмотреть правила отведения земли.

В связи с этим земельная комиссия приняла решение отвести три гектара земли под одно из предприятий или управлений города, а после оформления документов разделит этот участок примерно на 50 семей.

Также в горсовете обещали подготовить полный пакет документов и подвести коммуникации на участки.

Напомним, что огненное ЧП произошло в троллейбусе Одессы, видео: "замкнуло сеть"

Как писала Politeka, трамвай с людьми пошел на таран в Одессе: «зажало в салоне», фото

Politeka ранее сообщала, автохам парализовал движение трамваев в Одессе: кадры позора