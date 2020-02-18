В Одессе участникам АТО будут выделять земельные участки в самом глухом и не престижном районе города, проще говоря «у черта на куличках»
Об этом пишут местные
Речь идет о районе Жеваховой горы.
Сообщается, что для получения участка площадью 6 соток под строительство жилого дома, необходимо направить соответствующее заявление на имя мэра Одессы Геннадия Труханова.
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Обратим внимание, что Жеваховую гору называют самым мистическим местом в Одессе.
Эта гора заинтересовала археологов еще два века назад. В начале XIX-го века здесь были сделаны первые находки. Но самые интересные археологи обнаружили в 1902 году – под руинами кургана нашли античные амфоры V-IV веков до нашей эры (именно тогда здесь находилось одно древнегреческое поселение) и большое капище богини плодородия и земледелия Деметры.
Местные обходят место, где находится капище, стороной — по их мнению, тут совершались жертвоприношения, а современные язычники проводят на нём свои ритуалы.
Также говорят о том, что у местных аборигенов весьма часты суициды и психические заболевания. Немало можно услышать рассказов о том, что сюда частенько прилетают НЛО и об исчезновении людей.
Некоторые уфологи утверждают, что в глубине горы есть маяк для кораблей пришельцев.
Многие из этих рассказов за гранью разумного, однако и сегодня одесситы верят, что это место обладает мощной энергетикой.
Ранее в Одессе выделяли по 6 соток отдельно каждой семье погибших и воинам АТО, однако ветераны не имели возможности оплатить по 40 тысяч гривень за земельную документацию.
Так, в конце прошлого года первые семьи погибших, а также несколько инвалидов-участников АТО получили свои земельные наделы, но землеустроители определили место на склоне, где невозможно строить жилье. В итоге возник скандал, а после него пришлось пересмотреть правила отведения земли.
В связи с этим земельная комиссия приняла решение отвести три гектара земли под одно из предприятий или управлений города, а после оформления документов разделит этот участок примерно на 50 семей.
Также в горсовете обещали подготовить полный пакет документов и подвести коммуникации на участки.
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